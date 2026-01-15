Adiós a las deportivas de siempre: Nike sorprende con un modelo que parece del futuro y lo va a cambiar todo

Nike ha vuelto a poner patas arriba el mundo del calzado deportivo con el lanzamiento de una línea de zapatillas que parece sacada de una película de ciencia ficción. Hablamos de las Nike Mind 001 y Mind 002, los primeros modelos de la compañía basados en investigación neurocientífica y diseñados para transformar no solo el rendimiento físico, sino también la mente del deportista. Esta apuesta radical por vincular la ciencia del cerebro con el calzado cotidiano marca un antes y un después en la historia de la firma y podría cambiar para siempre la manera en la que entendemos las zapatillas deportivas y su función.

A simple vista, las Nike Mind pueden parecer unas zapatillas poco convencionales, con un diseño que rompe con los cánones clásicos del calzado deportivo. La clave de su innovación no está solo en la estética, sino en la tecnología que esconden bajo la suela. Cada par incorpora 22 nodos de espuma anatómicamente distribuidos que se mueven de manera independiente con cada paso. Esta configuración no tiene como objetivo principal aumentar la velocidad o la amortiguación tradicional, sino estimular los receptores sensoriales de la planta del pie para activar áreas del cerebro vinculadas con la atención, el enfoque y la conciencia corporal.

Según Nike, estas zapatillas están diseñadas para ayudar a los usuarios a entrar en un estado de calma y concentración, ya sea antes de una competición o durante la recuperación tras un entrenamiento intenso. En lugar de centrarse únicamente en la mejora física, la línea Nike Mind busca fortalecer la conexión entre mente y cuerpo, proporcionando una herramienta sensorial que permita al deportista estar más presente en cada movimiento. Esto se logra mediante la interacción constante entre los nodos sensoriales y los receptores de los pies.

Comprar las Nike Mind 001 no es tarea sencilla

La expectación en torno a esta nueva línea se ha visto reforzada por su disponibilidad limitada y la fuerte demanda inicial. Las Nike Mind 001 ya están a la venta por unos 90 euros, pero en muchas plataformas se están agotando a gran velocidad, hasta el punto de que conseguir un par comienza a ser complicado tanto en tiendas físicas como online. Esta escasez ha contribuido a alimentar aún más el interés y el hype en torno a un modelo que muchos consideran el inicio de una nueva era dentro del calzado deportivo. Al mismo tiempo, Nike ya ha confirmado que las Mind 002 saldrán a la venta próximamente, y todo apunta a que repetirán (o incluso superarán) el éxito de las 001.