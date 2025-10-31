Las zapatillas Nike basadas en la neurociencia que lo revolucionan todo: va a cambiar la forma en la que haces deporte

Nike vuelve a sorprender al mundo del deporte con una idea que parece salida del futuro, unas zapatillas creadas a partir de la neurociencia. Sí, has leído bien. No solo buscan mejorar tu rendimiento físico, sino también tu bienestar mental. La marca americana acaba de presentar los modelos Nike Mind 001 y Mind 002, dos diseños que prometen ayudarte a sentirte más tranquilo, concentrado y en sintonía con tu cuerpo. Según la compañía, estas zapatillas no solo son un avance tecnológico, sino una nueva forma de entender el entrenamiento, pues no se trata solo de moverse más rápido, sino de hacerlo con la mente despejada y el foco adecuado.

El desarrollo de este proyecto viene directamente del Nike Sport Research Lab (NSRL), concretamente de su división «Ciencias de la Mente», donde un grupo de investigadores ha pasado años estudiando cómo el cerebro, los nervios y los estímulos físicos del cuerpo afectan al rendimiento deportivo. Utilizando laboratorios móviles de neuroimagen, han analizado cómo reaccionan los atletas en movimiento, qué pasa en su cabeza cuando están enfocados y cómo ciertos estímulos pueden ayudar a recuperar la calma. Todo ese conocimiento se ha traducido en un par de zapatillas que, según Nike, pueden activar la conexión mente-cuerpo a través de la estimulación sensorial.

Lo más llamativo de estos modelos es su suela, que incluye 22 nodos de espuma independientes por pie. Estos nodos, que funcionan como pequeños pistones, se mueven con cada paso y transmiten diferentes sensaciones bajo la planta del pie. El objetivo es claro, estimular los receptores sensoriales que ayudan al cerebro a centrarse en el presente. De alguna forma, Nike quiere que al ponerte estas zapatillas, sientas el suelo, tu cuerpo y tu respiración, para que tu mente entre en un estado de calma y concentración.

Nike y sus zapatillas del futuro

Las Nike Mind 001 tienen formato tipo mule, ideales para antes o después del entrenamiento, mientras que las Mind 002 son unas zapatillas con cordones pensadas para quienes prefieren algo más parecido al calzado deportivo clásico. En ambos casos, la marca deja claro que no se trata de unas zapatillas para correr o competir, sino para acompañarte en esos momentos clave en los que necesitas conectar contigo mismo, como antes de una carrera, después de entrenar o incluso en los días de descanso. Son, más bien, una herramienta de preparación mental y recuperación activa.

Este lanzamiento marca un cambio de rumbo importante en la industria del deporte. Hasta ahora, las marcas competían por ofrecer la amortiguación más suave, la mayor ligereza o el mejor impulso. Pero Nike quiere ir un paso más allá y poner el foco en algo que muchos olvidan: la mente también es importante. Según la compañía, la próxima gran revolución no estará en correr más rápido, sino en hacerlo con más concentración, más conciencia y menos ruido mental. Un enfoque que encaja perfectamente con el auge del bienestar y la salud mental en el mundo del fitness.

Los nuevos modelos estarán disponibles a partir de enero de 2026 en la web de Nike y en tiendas seleccionadas. Se espera que el precio ronde los 100 euros para el modelo Mind 001 y 150 euros para el Mind 002, un rango accesible teniendo en cuenta la tecnología y la investigación que hay detrás. Además, forman parte de un paquete de innovaciones más amplio en el que Nike también ha presentado ropa con refrigeración inteligente y zapatillas con propulsión avanzada.