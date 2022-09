Primoz Roglic se retira de la Vuelta a España. Jumbo ha hecho oficial que el esloveno no tomará la salida en el día de hoy después de la dura caída que se produjo el pasado martes en los últimos metros de la etapa 16. El tres veces campeón de la ronda española marchaba segundo en la General a 1:26 de Evenepoel y para los últimos días planeaba una ofensiva final para llegar a Madrid vestido de rojo.

«Lamentablemente, Roglic no estará en la salida de la etapa 17 como consecuencia de la caída de ayer. ¡Recupérate pronto, campeón! Gracias por todos los momentos bonitos de esta Vuelta. Tenías planes ambiciosos para los últimos días, pero lamentablemente no está destinado a ser», informó su equipo en un comunicado emitido en la mañana del miércoles.

Unfortunately, @rogla will not be at the start of stage 17 as a consequence of yesterday’s crash.

Get well soon, champion! Thank you for all the beautiful moments in this Vuelta. You had ambitious plans for the final days, but sadly it isn’t meant to be. 😔🍀 pic.twitter.com/C3Vnc8P9EO

