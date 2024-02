El hermetismo sobre el estado de salud de Michael Schumacher es máximo. Así lo quiere la familia, que junto a sus amigos más íntimos son los que realmente saben cómo está el siete veces campeón de Fórmula 1. Sin embargo, de algunas declaraciones se pueden extraer conclusiones sobre su estado, como ha ocurrido ahora con unas palabras de Giancarlo Fisichella.

El ex piloto de Benetton o Renault dice que uno de sus mayores arrepentimientos fue no haber sido compañero del alemán en alguna escudería durante su carrera: «Creo que Michael fue uno de los mejores pilotos del mundo, es la historia de la Fórmula Uno. Ganó siete veces el campeonato». «A veces intenté ver vídeos sobre su trayectoria. Fue un buen punto de referencia para todos nosotros. Me siento realmente honrado de haber corrido contra él y, especialmente cuando a veces subí al podio y compartí el podio con él. Tengo grandes recuerdos con él. Estoy un poco decepcionado porque nunca corrí con él como compañero en el mismo equipo porque realmente lo respetaba y creo que es probablemente el mejor piloto del mundo», cuenta a The Sun.

Fisichella, que compartió podio con Schumacher en varios Grandes Premios, cree que la carrera de la estrella de Ferrari habría florecido si no fuera por su accidente de esquí, del que se han cumplido recientemente diez años. «Michael era un gran piloto, pero seguro que también podría ser un gran entrenador o director de equipo en un equipo de primer nivel. Así que es una pena que no sea posible para él en su condición, ¿sabes?», dice deslizando que el alemán ya no podrá volver al paddock de la Fórmula 1.

Las palabras de Nick Fry

Pocas personas se atreven a hablar sobre el estado de salud de Michael Schumacher. Realmente, más allá de su familia y allegados más cercanos, casi nadie tiene información veraz sobre el piloto alemán, cuyo trágico accidente de esquí ha cumplido ya una década. Nick Fry, junto a Ross Brawn, fue una de las personas cruciales para que el siete veces campeón del mundo regresara a la Fórmula 1 y fichase por Mercedes en 2010. El ex CEO del equipo Mercedes, habló hace poco y reflexionabaa sobre el estado actual de Michael.

En una entrevista al portal Online Betting Guide, dejó claro que Schumacher está en manos del «mejor equipo médico del mundo» y se muestra seguro de que nadie en el mundo ha podido recibir un tratamiento similar al del alemán. «Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo de Schumacher. No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él. Michael tiene al mejor equipo médico del mundo y estoy seguro al 100% que ningún ser humano en la historia ha recibido el tratamiento que está recibiendo él. La familia dispone de los recursos», decía.

Además, no se muestra sorprendido por las informaciones surgidas en los últimos meses sobre la salud de Schumacher. Recientemente, Johnny Herbert aseguró haber «escuchado de gente de la Fórmula 1 que Michael se sienta en la mesa a cenar». El diario Bild también aseguró que el ex piloto fue subido a un Mercedes AMG para intentar estimular su cerebro. «Rezo y espero que estén haciendo progresos con Michael. Si las noticias sobre que se sienta en la mesa y que se ha subido a un coche son verdad, no me sorprendería, porque imagino que es el tipo de cosas que harías para que el cerebro vuelva a ponerse en marcha», decía Nick Fry.