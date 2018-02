El Chelsea quiere a Asensio a cambio de Hazard

Después de Cristiano Ronaldo, ahora el objetivo es Asensio. El Chelsea no deja de especular con la más que posible marcha de Eden Hazard y ahora su recambio sería otro futbolista del Real Madrid, tal y como ha revelado el diario británico The Sun.

Según el citado medio, los once minutazos del mallorquín ante el PSG -dos asistencias de gol incluidas- no pasaron desapercibidos para la cúpula blue, que consciente de la difícil tarea que tiene con la renovación de su estrella ya empezaría a pensar en su sustituto. El belga quiere más dinero en su todavía contrato en Londres hasta 2020 y todavía no hay acuerdo.

Por todos estos motivos, el Chelsea se estaría plantendo entonces hacer caja con Hazard. El Real Madrid es uno de sus posibles destinos y en un mercado de fichajes tan inflaccionado no saldría por menos de 160 millones de euros, que utilizarían para traer a Asensio.

Sin embargo, tal y como desveló el director de OKDIARIO Eduardo Inda, hay un cartel bien grande en las oficinas del Santiago Bernabéu que indica que el 20 blanco no se vende: “Es intocable”. Pocas horas después se volvió a refrendar con una exhibición de tan sólo un rato.

Asensio vale 700 millones

El pasado 28 de septiembre se hizo oficial una de las renovaciones más importantes del Real Madrid en los últimos años. Asensio ampliaba su contrato hasta 2023 y lo más importante es que su cláusula de rescisión aumentaba hasta los 700 millones de euros.

Mientras tanto, la negociación de Hazard con el Chelsea sigue en punto muerto aunque en el club blanco no se plantean incluir al mallorquín en una hipotética operación si ésta llega a buen puerto. Un lustro de edad es la diferencia que separa al español del belga y sus apariciones en momentos puntuales de la temporada quita esa idea a la rotativa británica.