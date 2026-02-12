La verdadera razón por la que las azafatas de vuelo se sientan sobre las manos al despegar y aterrizar

Las azafatas de vuelo se sientan sobre las manos al despegar y aterrizar, hay una verdadera razón para adoptar esta posición. Los expertos no dudan en darnos algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma excepcional. Hay elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos viajes que empezamos a hacer. Antes de que tengamos que empezar a viajar de una manera diferente, tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando.

Los expertos en viajes tienen una manera de hacer las cosas que quizás nos acabe sorprendiendo. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará ver qué es lo que podremos empezar a hacer para conseguir aquello que deseamos de una manera muy diferente. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estos días. Por lo que, tendremos que empezar a pensar en algunos detalles que, sin duda alguna, podría acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

Hay una verdadera razón para este gesto

Un viaje en avión está cargado de simbolismo. Hay una serie de elementos que van y vienen y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer en primera persona este tipo de detalles.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial en unas jornadas en las que cada detalle acabará siendo una realidad. Llega un importante detalle que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Es hora de saber qué es lo que podremos hacer para hacer realidad una serie de detalles que pueden ser caves y que, sin duda alguna, acabará siendo una dura realidad. Llega un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Las azafatas tienen un lenguaje secreto que sólo ellas conocen y que los que subimos de vez en cuando en un avión, nos descubren algunas novedades. Puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en este camino que deberemos empezar a ver llegar. Hay una razón para adoptar esta posición.

Las azafatas se sientan sobre las manos

Tal y como nos explican los expertos de Travel + Leisure: «Si eres un viajero frecuente, es muy fácil abordar tu avión y salir completamente de la zona. Usted encuentra su asiento, guarda su equipaje, toma nota de las comodidades a bordo y se instala para un viaje, con suerte, sin problemas. Pero mientras esperas el despegue (y que el Wi-Fi entre en acción), la tripulación del avión está trabajando activamente, monitoreando los sistemas y procedimientos para llegar a tu destino de forma segura. «Durante las fases críticas del vuelo, específicamente el despegue y el aterrizaje, los anfitriones de la cabina se aseguran de que la cabina esté completamente segura y de que los pasajeros estén sentados, informados y preparados. Esto permite centrarse plenamente en la seguridad durante las partes más delicadas del vuelo», dice Katherine Drossos, asistente de vuelo capacitada y supervisora de vuelo en Cirrus Aviation Services, a Travel + Leisure».

Siguiendo con la misma explicación: «Parte de esa preparación implica la sesión informativa de seguridad. Todos estamos familiarizados con el guión que cubre el uso del cinturón de seguridad, las máscaras de oxígeno y cómo encontrar su chaleco salvavidas en caso de un aterrizaje de emergencia en el agua. Al despegar, y luego de nuevo al aterrizar, también puede notar que la tripulación de cabina toma una cierta posición mientras está sentado. Después de abrocarse, se sientan con las manos debajo de los muslos o descansan las palmas boca abajo en las piernas. «Lo que los pasajeros a menudo interpretan como anfitriones de cabina ‘sentados sobre sus manos’ es en realidad una posición deliberada lista para la abrazadera. Los anfitriones de cabina se sientan erguidos en el asiento de salto con los pies planos en el suelo y las manos aseguradas en los muslos o debajo de las piernas», dice Drossos. «Esta postura estabiliza el cuerpo, minimiza el riesgo de lesiones durante movimientos repentinos o turbulencias, y garantiza que las manos estén disponibles de inmediato para responder si se requiere una evacuación o acción de seguridad». También señala que «aunque la colocación o postura exacta de la mano puede variar ligeramente según el tipo de aerolínea o avión», su propósito es el mismo: «mantener la estabilidad, el estado de alerta y la preparación inmediata durante las fases más críticas del vuelo». Mientras está en esta posición de soporte, la tripulación de cabina está realizando simultáneamente una especie de lista de verificación mental. «Mientras están sentados, los anfitriones de la cabina también realizan una revisión silenciosa de seguridad, caminando mentalmente a través de los procedimientos de emergencia, identificando las salidas y confirmando las órdenes y responsabilidades de evacuación», explica».