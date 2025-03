Ventilar no es suficiente: el sencillo truco de los expertos en limpieza para eliminar el olor a cerrado

Llegar a casa después de un largo día y notar un olor a cerrado en el ambiente es una de las sensaciones más desagradables. No importa cuántos ambientadores uses o cuántas veces ventiles, hay olores que parecen instalarse y no quieren irse.

La falta de ventilación, la humedad y el polvo acumulado son los principales culpables, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta hasta que el problema ya es evidente.

Si te ha pasado y ya has intentado de todo sin éxito, no estás sólo. Por suerte, existe un truco sencillo, barato y completamente natural que puedes aplicar desde hoy mismo.

El truco de los expertos para acabar con el olor a cerrado de una vez por todas

No necesitas gastar dinero en productos químicos ni recurrir a mezclas complicadas. La clave está en un ingrediente que probablemente ya tienes en casa: el limón.

Este cítrico es un gran aliado en la limpieza del hogar, no sólo por su aroma fresco, sino porque tiene propiedades antibacterianas y neutraliza los olores desagradables en lugar de enmascararlos, como hacen los ambientadores comerciales.

Lo mejor es que hay varias formas de usarlo para eliminar el olor a cerrado en cualquier habitación.

1. Rodajas de limón en las esquinas

Este es el truco más fácil y efectivo. Corta un limón en rodajas y colócalas en distintos rincones de la habitación que huele a cerrado. Lo ideal es ponerlas sobre un platito o directamente sobre una servilleta para evitar que manchen las superficies.

Si quieres potenciar el efecto, puedes añadir unos clavos de olor incrustados en las rodajas.

2. Agua con limón en un atomizador

Otra forma práctica de usar el limón es hacer un spray casero para refrescar el ambiente. Mezcla el jugo de dos limones con medio litro de agua y viértelo en un pulverizador. Puedes añadir unas gotas de aceite esencial de lavanda o eucalipto para potenciar el aroma.

Rocía la mezcla en cortinas, sofás, alfombras y cualquier otro tejido que absorba olores.

3. Limón en el desagüe

Si el olor a cerrado viene del baño o la cocina, es posible que la causa esté en los desagües. Para solucionar esto, exprime un limón y vierte el jugo directamente en el fregadero o el lavabo. Luego, echa una cucharada de bicarbonato de sodio y deja actuar durante unos minutos antes de enjuagar con agua caliente.

4. Hervir cáscaras de limón

Si el olor a cerrado está en toda la casa, puedes preparar un ambientador casero hirviendo cáscaras de limón en una olla con agua. El vapor liberará los aceites esenciales del limón, dejando un aroma fresco en el ambiente.

¿Por qué el limón funciona tan bien?

Los expertos en limpieza destacan que el limón es un excelente eliminador de olores gracias a sus ácidos naturales, que descomponen las partículas responsables del mal olor. Asimismo, su aroma cítrico tiene un efecto refrescante que ayuda a neutralizar la sensación de ambiente cargado.

Además, el limón es una alternativa ecológica y segura, ya que no contiene químicos agresivos ni deja residuos tóxicos en el aire.