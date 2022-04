El truco para fregar el suelo que definitivamente deberías conocer

Si quieres mejorar tu forma de dejar limpios los suelos, te presentamos un truco que seguro que te vendrá bien. No se trata de algo milagroso ni de procedimientos imposibles: con un solo ingrediente obtendrás un suelo mucho más limpio y brillante. Un truco realmente sorprendente para fregar el suelo que querrás probar de inmediato.

El truco para fregar los suelos

Cada día, o al menos siempre que podemos, hacemos todo lo posible para que nuestro hogar luzca reluciente, mediante una limpieza minuciosa y a fondo. Desde combatir el polvo hasta quitar los halos de los cristales, cada acción puede marcar la diferencia y es fundamental para mantener nuestro hogar en orden. Entre las muchas tareas a realizar por lo menos una vez a la semana está la de fregar los suelos.

Seguramente es algo que hay que hacer con cuidado: por mucho que nos comprometamos a no ensuciar no siempre es posible mantener una limpieza perfecta. ¿Cuántas veces te ha pasado que has entrado en casa sin tener los zapatos limpios?. Además, ¿Cuántas veces nuestra mascota de cuatro patas complica todo por la caída del pelo?. En definitiva, hay situaciones y situaciones: la solución, sin embargo, es una sola: lavar el suelo con el mayor cuidado posible .

Limón para dejar los suelos relucientes

Afortunadamente, existen muchas ayudas que podemos utilizar para limpiar el suelo de forma eficaz y es una de ellas la que te vamos a desvelar a continuación. Pocas personas conocen esta solución que consiste en el uso de un único ingrediente y que no es otro que el aceite de hierba de limón que podemos encontrar también como aceite de lemongrass o lemongrass a secas. El procedimiento es muy sencillo: echa tu detergente habitual para suelos y unas gotas de este producto en un cubo lleno de agua caliente. En cuanto hayamos lavado el suelo inmediatamente se notará la diferencia con respecto a como te quedaba el suelo antes.

En primer lugar, conseguirás un aroma muy agradable , además de que el suelo se verá realmente brillante. Por si fuera poco habrá otra ventaja a nuestro favor: al ser a base de hierba de limón este aceite tiene el poder de ahuyentar a los mosquitos . Esto es realmente una ventaja, especialmente con el comienzo de la temporada de verano.

El mismo aceite puedes añadirlo también al producto que utilices para limpiar o quitar el polvo en casa o al limpiacristales. Los efectos limpiadores de este aceite dejarán tu casa reluciente y además, con un intenso aroma a limón.