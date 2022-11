Cuidar las plantas es un gran compromiso. Algunas necesitan más agua, otros necesitan más sol, algunas necesitan fertilizante para crecer y otros necesitan más humedad. En definitiva, hay que conocerlas muy bien para poder hacerlas crecer sanas, bonitas y exuberantes. Además de todas estas curas, también hay otros factores que debemos considerar y aunque pensemos que no es algo común, lo cierto es que afecta mucho a las plantas durante la temporada de frío. Descubramos a continuación, el trucazo para deshacerse para siempre de los hongos que crecen en la tierra de tus plantas.

Deshacerse de los hongos que crecen en la tierra de tus plantas

Las plantas pueden verse afectadas por diversas enfermedades, mohos, parásitos y hongos. Todos estos elementos pueden debilitar tus plantas y, si no sabes qué hacer para remediarlo, podrían incluso morir. Por eso, hoy os queremos hablar de un sistema para eliminar los hongos del suelo y evitar que se alimenten de las sustancias que, en cambio, necesitan vuestras plantas. No te preocupes, es un proceso tan sencillo que hasta un niño podría hacerlo. Te explicamos inmediatamente cómo hacerlo.

¿Por qué la tierra produce hongos?

Estamos en otoño y esto significa que es época de setas. Si algunos han brotado en la tierra de tus plantas, primero debes entender por qué. Los hongos surgen en el suelo debido a la humedad. Esto significa que es posible que les hayas estado dando a tus plantas más agua de la que necesitan. De hecho, si el agua no se absorbe y no se evapora por completo, pueden brotar hongos del suelo.

¿Los hongos que crecen en el suelo son malos para las plantas?

Como puedes imaginar, los hongos en sí mismos no son dañinos para sus plantas y no transmiten enfermedades. El principal problema es que las setas terminan convirtiéndose en una colonia y alimentándose de las sustancias presentes en el suelo que en su lugar servirían a tus plántulas.

Cuanto más dejes las setas allí, antes encontrarás las macetas de tus plántulas llenas de setas, y cuanto más haya, más necesitan alimento. Esto significa que tus queridas plantas podrían estropearse y ser completamente incapaces de alimentarse.

Cómo deshacerse de los hongos de la tierra vegetal

Primero, por lo tanto, evita dar agua a las plantas durante unos días para permitir que el suelo se seque. Tal vez poniendo las plantas al sol para facilitar el proceso de secado de la tierra y verás que las setas se secarán en pocos días.

Ten cuidado si quieres quitar los hongos manualmente. De hecho, hay esporas en el sombrero, si las quitas con demasiada fuerza terminarás devolviendo las esporas al suelo y los hongos volverán a crecer. Así que te recomiendo que cortes el sombrero y luego lo quites sin sacudirlo demasiado, lo dejes a un lado y luego saques el resto de los hongos.

Luego, retira la capa superficial de tierra para eliminar por completo la posibilidad de que aún queden esporas, solo retira unos centímetros. Vuelve a colocar el suelo eliminado y afloja el suelo un poco. Por último, no olvides dejar la tierra sin agua durante unos días, no riegues inmediatamente, espera 3/4 días para asegurarte de que los hongos no puedan volver a crecer.