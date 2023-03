Cómo saber si un hongo es comestible

Estar al tanto de las maneras de saber si un hongo es comestible puede ser una cuestión de vida o muerte. El principal problema que existe es que no basta con observarlos y olerlos. Por eso es clave conocer los trucos que permiten diferenciar sus variedades.

Más allá del color de cada ejemplar, que salta a la vista, es muy importante no intentar oler ni probar los hongos hasta reconocerlos. Lamentablemente, puede que seas alérgico y sufras de una reacción si te acercas demasiado al hongo y resulta ser venenoso.

A simple vista puede ser complicado distinguir hongos comestibles de los que no lo son. Aunque si presenta un color algo raro, salta a la vista que es mejor no fiarnos, pero si no, lo ideal es preguntar a alguien entendido antes de comer un alimento que no sabemos si es venenoso.

Así puedes saber si un hongo es comestible

Si no tienes a un experto cerca para preguntarle y no sabes si el hongo puede comerse o no, hay ciertas pistas que pueden ayudarte.

Para distinguirlos, hay una cosa que es apreciable a simple vista como es que una gran parte de los hongos comestibles tienen escamas en la parte de arriba, y estas llevan esporas que se esparcen a su alrededor y entonces crecen más hongos. Pero como decimos esto pasa en una gran parte pero no en todos.

Superficie escamosa

La mayor parte de los hongos que efectivamente pueden ser consumidos por los seres humanos tienen una especie de escamas encima. Esto no quiere decir que todos los que poseen escamas sean comestibles.

Superficie gelatinosa y pigmentada

Por el contrario, casi todos los hongos no comestibles poseen una «gelatina» sobre ellos que parece separarse de la parte inferior. Generalmente, los hongos que no deberíamos comer también muestran algunas manchas de colores. No así los comestibles.

La prueba del oscurecimiento

Si ya has recolectado los hongos y las alergias están descartadas, hay una prueba casera que te ofrecerá información al respecto. Solamente tienes que hervirlos en agua con un diente de ajo. Si el diente de ajo se oscurece, seguramente es venenoso. Pero es un remedio más, lo importante es saberlo con exactitud.

Diversidad de tonos

Con los colores de los hongos no podemos ser absolutamente concluyentes, pero es cierto que la diversidad de tonos demasiado evidente suele relacionarse con los alucinógenos. Un ejemplo de ello es amanita muscaria, de cuerpo blanco y con un sombrero de color anaranjado.