La surrealista idea de Japón para encontrar a tu alma gemela

No te culpamos si aún estás convencido de que existe sobre la faz de la tierra una persona que te completa y que se pueda definir como tu alma gemela. Sin embargo, te invitamos a rejuvenecer esta visión del amor presentándote el último invento en cuanto a citas con fines matrimoniales que llegó directamente desde Japón. Una surrealista idea que seguro que te va a sorprender.

Japón busca tu alma gemela

Pues bien, del Sol Naciente (que ya sabemos que es la cuna de la tecnología) surge la idea de enlatar sentimientos y ponerlos en una máquina expendedora como si fueran latas listas para ser abiertas y disfrutadas.

Parece surrealista pero es todo cierto: el invento, que se hará realidad a partir de marzo próximo, está firmada por Matching Advisor Press : es un servicio de búsqueda de pareja para solteros que buscan a alguien con quien pasar el resto de su vida.

Con una pequeña inversión de 23 euros , equivalente a 3000 yenes, las personas que no tengan pareja y que busquen el amor, pueden comprar una lata (gris para hombres y rosa para mujeres) en la que solo está escrita la edad de la posible pareja. Los 23 euros se gastan no solo en la lata sino en una entrevista de 1 hora con el servicio durante la cual los expertos en emparejamiento evaluarán si la persona en la lata y quien la compró pueden ser compatibles.

Si se obtiene una respuesta positiva, entonces la persona soltera gastará otros 70 euros (unos 9000 yenes) para que la organización organice una cena de 3 horas: obviamente los gastos de la cena corren a cargo de la persona que compró la lata.

Si la pareja se encuentra lo suficientemente bien como para decidir casarse, tendrán que pagar a la agencia la suma nada más y nada menos que de 300.000 yenes (unos 2.300 euros) por haber tenido éxito en la misión de encontrar su felicidad o de hecho, a su alma gemela.

En resumen, no es realmente barato encontrar a tu alma gemela, pero (lo sabemos) el amor y la felicidad no tienen precio. La agencia comenzará las reuniones reales a partir de marzo, aunque de momento, como vemos en la imagen, la prueba piloto se va a llevar a cabo con una sola máquina expendedora que ya está instalada en el barrio de Kamata en Tokio. Por el momento no está operativa pero en apenas mes y medio descubriremos si realmente funciona y es capaz de encontrar el alma gemela de quien compre su lata.