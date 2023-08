Superluna azul de agosto de 2023: cómo, dónde y cuándo verla

La segunda superluna de agosto o luna azul llegará este 31, cerrando el mes con una coincidencia astrológica que parece mágica. El día 1 habremos tenido la espectacular super luna del esturión, la que marca el mes de agosto por excelencia, pero el calendario lunar con ciclos de 29,5 días hace que se produzca una segunda luna llena. Esto descuadra por completo el año que pasará a tener no 12, sino 13 lunas llenas. Por este motivo recibe este singular nombre que no tiene nada que ver con su color.

Cómo y dónde ver la Superluna azul de agosto de 2023

El miércoles 30 de agosto viene la segunda #Luna Llena 🌕 de agosto, además se encuentra en perigeo, por lo que será la #SuperLuna Azul.https://t.co/Z5wxMDlNay @elsolde_mexico #LunaLlena #SuperlunaAzul — Sociedad Astronómica de Puebla A.C. (@astropuebla) August 27, 2023

Este mes de agosto vamos a disfrutar de una segunda luna llena, por este motivo recibe la denominación de azul. Una Blue Moon al que el mismísimo Frank Sinatra le dedicó una canción. No porque se tiñera de este color, sino por la tristeza que dicen que desprende este elemento que llegará puntual a su cita.

Los ciclos lunares no son los mismos que los solares, la luna tarda menos en realizar su recorrido, por lo que no coincide con los meses solares. Por lo que cada cierto tiempo, nos sorprende con la llegada de un fenómeno que despierta emociones y no necesariamente tristeza por tratarse de la luna número 13, sino todo lo contrario.

En cuestión de horas podremos ver la luna en todo su esplendor en forma de superluna. Es decir, un poco más grande de lo habitual al estar este satélite más cerca de la Tierra. Una oportunidad que tendremos este 31 de agosto sobre las 21:30 horas, cuando se empezará a ver este elemento.

Tendremos que mantenernos despiertos hasta las 3:36 de la noche si queremos verla en su máximo tamaño posible. Una madrugada que dará paso a un nuevo ciclo lunar, en septiembre volveremos a la rutina y a la ‘normalidad’ de solo 1 luna llena y 1 nueva. No volveremos a ver otra luna azul hasta 2026, por lo que será mejor que la disfrutemos.

El 29 de septiembre volveremos a vivir una noche de luna llena, que no será ni azul, ni superluna, pero será el próximo evento de este tipo que tenemos en nuestro calendario. No te quedes sin ver la luna llena del mes de agosto, la segunda y una de las más bonitas y especiales del año, será momento de pedirle algún que otro deseo.