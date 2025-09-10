Si tienes uno de estos 8 apellidos eres 100% de la capital: son más madrileños que el chotis

Hay apellidos que generan polémica porque si los tienes puede que tengas origen árabe, pero hay otros que al oírlos deberías asociarlos al momento con la Comunidad de Madrid.

No es para menos ya que si hacemos un repaso a los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), nos daremos cuenta de que hay ocho mucho más comunes en la capital de España.

Concretamente, esos ocho apellidos que tienen más presencia en Madrid son García, González, Sánchez, Fernández, Rodríguez, López, Martínez y Martín. Si tienes alguno de ellos, las probabilidades de que seas más madrileño que el chotis aumentan.

Cuáles son los apellidos más comunes entre los madrileños

El apellido García encabeza la lista no solo en Madrid, sino en toda España. Según el INE, hay 226.510 madrileños que llevan este apellido, lo que equivale a 33 de cada 1.000 habitantes.

Su origen se remonta a la Edad Media, con raíces vascas, y algunas teorías lo vinculan a la palabra artz, que significa oso. Su antigüedad y expansión lo han convertido en un símbolo de identidad en la capital.

En segundo lugar se encuentra González, un apellido patronímico derivado del nombre Gonzalo. De hecho, si te fijas en la lista de los más comunes vas a darte cuenta de que casi todos significan hijo de.

En Madrid González lo llevan 138.060 personas. Es decir, 20 de cada 1.000 madrileños. Su origen germánico lo asocia con la valentía y la lucha, valores que han hecho de este apellido uno de los más extendidos a lo largo de la historia.

Los apellidos patronímicos que triunfan en Madrid

El apellido Sánchez procede del nombre Sancho y significa santo o sagrado. En Madrid lo llevan 134.569 personas, con una proporción de 19 por cada 1.000 habitantes. Su popularidad se debe en gran parte a su fuerte arraigo histórico en la península.

En cuarto lugar aparece Fernández, que significa hijo de Fernando. Este nombre, de origen germánico, quiere decir viajero valiente o guerrero audaz. En Madrid hay 133.761 Fernández, también 19 por cada 1.000 madrileños.

El quinto lugar lo ocupa Rodríguez, derivado de Rodrigo, que en germánico significa poderoso en la gloria. Son 127.195 los madrileños que lo llevan, unos 18 por cada 1.000.

Muy cerca se encuentra López, que proviene del latín(lupus, lobo), con 126.556 registros en Madrid, lo que supone 18 por cada 1.000 habitantes. Este apellido refleja fuerza y tenacidad, y su difusión ha sido notable en toda España.

Dos apellidos muy comunes en la capital de España

El séptimo apellido más común es Martínez, derivado del nombre Martín y cuyo significado es guerrero o marcial. En Madrid hay 102.746 Martínez, lo que equivale a 15 por cada 1.000 habitantes.

Finalmente, Martín cierra la lista con 102.305 madrileños que lo usan. Es decir, 14 por cada 1.000. Aunque comparte raíz con Martínez, este apellido se ha mantenido más puro, y su origen se asocia tanto a patronímicos como a toponímicos de la Edad Media.

De la misma manera que hay apellidos que prácticamente aseguran tu españolidad, si llevas alguno de estos ocho puedes decirlo sin miedo: eres más madrileño que el chotis o el bocadillo de calamares.