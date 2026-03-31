En Semana Santa, las torrijas se convierten en el postre estrella en los hogares españoles. Un dulce tradicional cuyo origen se remonta a siglos atrás y que es una auténtica deliciosa para el paladar. Sin embargo, el problema aparece cuando hacemos de más y nos sobran. Aquí es donde surgen multitud de dudas: ¿Las torrijas se pueden congelar? ¿O es mejor meterlas en la nevera? ¿Pasa algo si las guardamos en un tupper y las dejamos a temperatura ambiente?

El sencillo truco de los chefs para congelar las torrijas y que mantengan su sabor como el primer día es uno de esos secretos de cocina que marcan la diferencia. Muchas personas creen que al congelarlas se resecan o cambian su sabor, pero lo cierto es que, con la técnica adecuada, pueden quedar prácticamente igual que el primer día.

El truco definitivo para congelar las torrijas

La receta tradicional de este dulce incluye ingredientes que son conservantes naturales, como la miel, el vino el azúcar. Además, las torrijas se fríen, así que pueden aguantar entre uno y dos días fuera de la nevera sin que se estropeen, siempre y cuando no estén cerca de fuentes de calor, como el radiador o la vitrocerámica. Ahora bien, para que conserven su sabor y textura, debemos prestar especial atención a cómo las protegemos. Lo ideal es guardarlas en un tupper de cristal, aunque si no tenemos ninguno también podemos ponerlas en un plato o en una fuente y cubrirlas con papel de aluminio.

Sin embargo, cuando no tenemos pensado comerlas en uno o dos días, lo mejor es guardarlas en la nevera, también en un tupper de cristal a ser posible. Asimismo, los chefs aseguran que no hay ningún inconveniente en congelar las torrijas, siempre y cuando se haga correctamente. Lo mejor es hacerlo de una a una, pero, si son muchas, es más cómodo utilizar un único recipiente; en este caso, es fundamental separar las torrijas con papel encerado para poder sacar sólo las que vayamos a comer.

Otra de las opciones que proponen los cocineros es la siguiente: una vez fritas, dejamos que se enfríen y las metemos una a una en bolsitas de congelación. Esto lleva algo más de tiempo pero luego es muy cómodo sacar del congelador sólo las que necesitemos. Para descongelarlas, es suficiente con dejarlas una hora en la nevera.

Receta casera

#postresfaciles #cocinaentiktok #recetasfaciles #cocinatradicional ♬ sonido original – Poesia de fogón @poesiadefogon TORRIJAS CARAMELIZADAS 🍞 ¡TIERNAS Y CRUJIENTES! La semana santa está al caer e Instagram se inunda de recetas de torrijas… ¡y aquí tenéis la mía! Una torrija crujiente por fuera y muy pero que muy tierna por dentro… ¿os animáis? 📝 INGREDIENTES (5-6 torrijas gruesas): ▪️300ml de leche entera ▪️300ml de nata para cocinar ▪️70g de azúcar ▪️1 rama de canela ▪️Peladuras de naranja y limón ▪️Helado de vainilla para acompañar 🔸Para el caramelo: ▪️60g de azúcar ▪️40g de mantequilla ⚠️ Importante retirar del fuego cuando se agregue la mantequilla para evitar que se queme. 👨🏻‍🍳 PASO A PASO: 1️⃣ Vertemos la leche y la nata en una olla. Agregamos los aromáticos (canela, peladura de naranja y peladura de limón) y el azúcar. Calentamos a fuego medio y cuando esté a punto de hervir, retirar del fuego. Dejamos infusionar unos 30 minutos hasta que temple y colar. 2️⃣ Cortamos el brioche en rodajas gruesas de unos 3-4cm de grosor. Vertemos la mitad de la mezcla de leche y nata en una bandeja, colocamos el brioche y regamos por encima con el resto del líquido. Remojamos durante 1-2 horas (cuanto más tiempo, más tiernas, pero también más difíciles de manipular). 3️⃣ En una sartén preparamos el caramelo, calentando el azúcar a fuego medio-alto con una cucharada de agua. Removemos cada poco tiempo hasta que empiece a fundirse. 4️⃣ Cuando esté totalmente fundido y haya tomado color, retiramos del fuego para evitar que se queme e incorporamos la mantequilla. Mezclamos bien hasta que se funda y bañamos las torrijas, unos 5 segundos por lado. Las proporciones de caramelo dan para bañar 2 unidades de torrijas; más o menos. 5️⃣ Servimos con helado de vainilla (o con nuestro helado preferido) ¡y a disfrutar! . . . . #torrijas

«Esta torrija es tierna por dentro y crujiente por fuera, ¡una auténtica locura! Empezamos calentando a partes iguales leche y nata con canela y peladuras de naranja y limón; añadimos el azúcar y, cuando esté a punto de hervir, apagamos y dejamos infusionar. Cortamos el brioche y lo colocamos en una bandeja, vertemos la mezcla ya templada, añadimos un poco más por encima y dejamos reposar al menos una hora. Mientras, preparamos un caramelo fundiendo azúcar con un poco de agua, incorporamos la mantequilla y retiramos del fuego para que no se queme. Después, pasamos la torrija por la sartén unos minutos por cada lado hasta dorarla, emplatamos con helado y listo para disfrutar».