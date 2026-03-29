Adiós a las torrijas secas: el truco definitivo de los cocineros para que queden cremosas y en su punto

Las torrijas son uno de los postres más tradicionales de España, estrechamente vinculadas a la Semana Santa, y los reposteros comparten el mejor truco para que no queden secas. Su origen se remonta al siglo XV o incluso antes, cuando se elaboraban como una receta de aprovechamiento.

El nombre «torrija» proviene del verbo latino «torrere», que significa tostar o dorar. Tradicionalmente, se cortaba el pan en rebanadas gruesas, se empapaba en leche, vino o miel y se rebozaba en huevo antes de freírlo en aceite caliente. Con el paso del tiempo, la receta se ha modernizado, incorporando chocolate, miel de diferentes flores o incluso rellenos de crema y nata.

El truco definitivo para unas torrijas tiernas y jugosas

El truco de unas torrijas deliciosas es un pan de calidad. Aunque las torrijas son una receta de aprovechamiento, lo cierto es que no sirve cualquier pan que tengamos por casa. Lo ideal es utilizar un pan de corteza fina, miga densa y poco alveolada, que absorba bien la leche sin deshacerse. Respecto al grosor de las torrijas, lo recomendable es que tengan unos dos dedos; si son más gruesas absorben demasiada leche y si son más finas quedan secas.

La leche es otro elemento clave; lo ideal es utilizar entera o semidesnatada, ya que aporta mejor sabor. Además, hay que infusionarla: calentarla con canela en rama, un poco de azúcar y la piel de naranja o limón hasta justo antes de hervir, retirarla del fuego y dejarla reposar. Tras infusionar, los reposteros recomiendan dejar enfriar la leche, ya que si se la leche está caliente, las fibras se reblandecen exceso y el se rompe al sacar las torrijas del remojo para pasarlas por huevo antes de freír. En cuanto al tiempo de remojo, para que absorban bien el líquido y queden bien cremosas, lo ideal es dejar las torrijas unas horas; si hay prisa, hay que dejarlas al menos 15 minutos por cada lado, media hora en total.

Uno de los mejores trucos compartidos por los reposteros consiste en dejar reposar las torrijas sobre una rejilla varios minutos antes de sumergirlas en huevo y freírlas. Esto permite que el exceso de leche que no se haya absorbido completamente caiga a la bandeja, evitando que el huevo del rebozado se mezcle demasiado con la leche y no forme la capa exterior crujiente necesaria. Además, ayuda a que al freírlas no salte leche mucho. Después de rebozar bien las torrijas en huevo, dándoles un par de vueltas para que se impregnen por completo, es aconsejable escurrirlas nuevamente sobre la rejilla, igual que con la leche.

Con las torrijas listas para freír, surge la duda del aceite: oliva o vegetal. Ambos funcionan; el de oliva aporta sabor y el vegetal es más suave. Lo esencial es mantener la temperatura adecuada (180 °C para oliva y 170 °C para vegetal) y freírlas un minuto por cada lado. Conviene hacerlo de dos en dos para no enfriar el aceite y cambiarlo cada 18 torrijas para mantenerlo limpio.

Una vez fritas, el truco para que las torrijas queden deliciosas es espolvorearlas con azúcar y canela, siempre con moderación para que no queden demasiado empalagosas.

La receta de Karlos Arguiñano

#chocolate #torrijas #postre #karlosarguiñano #cocinaabierta ♬ sonido original – Karlos Arguiñano @karguinano ¡La segunda receta del programa de Cocina Abierta! Os enseño cómo hacer torrijas de chocolate. 😋 Jugosas e igual de deliciosas que la versión tradicional 🍫🥖 📝 INGREDIENTES: ▪ 8 rebanadas gruesas de pan de víspera ▪ 600 ml de leche ▪ 35 g de chocolate negro picado ▪ 20 g de cacao en polvo ▪ 30 g de azúcar ▪ Unas gotas de esencia de vainilla ▪ 3 trozos de cáscara de naranja ▪ 2-3 huevos batidos (para rebozar) ▪ 300 g de helado de vainilla ▪ Aceite de oliva suave ▪ Hojas de menta Para espolvorear: ▪ 2 cucharadas de azúcar ▪ 1/2 cucharada de canela molida ▪ 1/2 cucharada de cacao en polvo 👆 La receta completa en Hogarmania.com #Torrijasdechocolate

«Mirar lo que tengo aquí, pan duro, pan español, ¿de ese pan de miga prietita sin mucho alvéolo eh? Como veis, bueno, normalmente el las torrijas con el pan duro. ¿Qué se hace con el pan duro? Con el pan duro se hace o sopa de ajo, o se hacen migas o se hacen torrijas. Y normalmente las torrijas se suelen hacer con ralladura de naranja o de limón con una rama de canela. Hoy las vamos a hacer con chocolate.

Para eso ponemos aquí la leche a calentar y le añadimos el chocolate, chocolate negro, ay, cacao, azúcar, esencia de vainilla. Mezclamos bien y lo calentamos y cuando se funda todo lo dejamos que se atempere. Y ahora lo que tenemos que hacer es bañar las torrijas que hemos cortado, mirar, las bañamos y este va a ser el proceso más largo porque lo vamos a dejar aquí durante 20 minutos, así que empapen bien, bien, bien con toda esta mezcla, estas rodajas de pan duro, la temperatura también del aceite, que no tiene que estar muy, muy caliente para que se fría bien, ¿veis?»