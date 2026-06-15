Está a punto de llegar la tuneladora que perforará los Cárpatos construyendo el túnel de autopista más largo de Rumanía con casi 2 km de galería

Se espera que la excavadora que construirá la carretera Sibiu-Pitești a través de los Cárpatos llegue a Sibiu en las próximas semanas, en piezas procedentes de Călărași, según informa Horațiu Cosma, secretario de Estado del Ministerio de Transportes. El túnel de Poiana será el más largo de la autopista Sibiu-Pitești; con una longitud de aproximadamente dos kilómetros, se perforará con una tuneladora, una máquina que nunca antes se ha utilizado en infraestructuras viales en Rumania.

«A lo largo de todo el tramo entre Cornetu y Tigveni, de 37 kilómetros de longitud y con un coste superior a los 1.000 millones de euros, la constructora italiana ha movilizado a aproximadamente un millar personas. Ya se están realizando trabajos en 15 de los más de 50 viaductos del proyecto, en terraplenes, excavaciones, muros de contención, consolidaciones y en el impresionante ecoducto de Călinești, que cruzará todo el desfiladero del Olt», publicó Horațiu Cosma en Facebook.

Una obra sin precedentes en Rumanía

La autopista Sibiu-Pitesti, considerada la primera vía de alta velocidad que atravesará los montes Cárpatos en Rumanía, forma parte de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), un proyecto clave para mejorar la conectividad entre distintas regiones de Europa. Su construcción se ha dividido en cinco tramos: Sibiu-Boita, Boita-Cornetu, Cornetu-Tigveni, Tigveni-Curtea de Arges y Curtea de Arges-Pitesti.

«Rumanía contará con la primera autopista que atravesará los Cárpatos, según ha declarado el ministro de Transportes, Sorin Grindeanu, quien estuvo presente en la firma del contrato para el diseño y construcción del tercer tramo de la autopista Sibiu-Pitești, de unos 37 kilómetros de longitud. El contrato está valorado en unos 1.000 millones de euros, con una duración de 12 meses para el diseño y casi cuatro años para la ejecución. Se trata del tramo más complicado de los cinco previstos, ya que el contratista deberá construir 95 puentes y pasos elevados, un túnel con dos galerías independientes de 1,7 kilómetros de longitud, dos cruces de carreteras y un ecoducto», informaba Radio România Internațional en 2022.

Desarrollo del proyecto

Actualmente, tres de los tramos de la autopista Sibiu-Pitești (A1), integrada en el Corredor Paneuropeo IV, se encuentran en fase de construcción. El tramo 4, entre Curtea de Argeș y Tigveni, tiene una longitud de 9,86 kilómetros y, aunque su finalización está prevista contractualmente para 2027, el avance de las obras podría permitir su apertura al tráfico en 2026. Mientras, en 2028 finalizarán las obras del tramo 3 (Cornetu-Tigveni), de 37,40 kilómetros, y del tramo 2 (Boița-Cornetu), de 31,33 kilómetros. En conjunto, estos tres sectores suman 78,8 kilómetros y forman parte del tramo montañoso de la autopista, considerada la primera vía rápida de Rumanía que cruzará los montes Cárpatos.

Los trabajos en el tramo 2 han comenzando la fase de ejecución para el tercer túnel. En el lugar, los constructores de la Asociación Mapa-Cengiz trabajan simultáneamente en los túneles Balota, Robești y Boița, movilizando aproximadamente 562 trabajadores y 155 máquinas. En el túnel Balota, se han excavado los primeros 16 metros, y en Robești, el estado de los trabajos ha alcanzado el 36%, y la excavación de ambas galerías ya está finalizada. En el túnel Boița, se han excavado 87 metros en una galería y 21 metros en la otra, con un avance estimado del 17%.

«Actualmente hay 562 trabajadores y 155 equipos en la obra, y el estado físico de toda la sección ha alcanzado el 11,63%. El paso crucial que sigue no depende del constructor, sino de las aprobaciones: las obras dependen de la emisión del Acuerdo Ambiental revisado por parte del Ministerio de Medio Ambiente, condición necesaria para la emisión de los permisos de construcción», declaró Cristian Pistol, director general de la Compañía Nacional de Gestión de Infraestructuras Viales (CNAIR) a Digi 24.

Asimismo, añadió que «éste es el tramo más difícil de la autopista Sibiu-Piteşti. «Aquí se está construyendo el tramo más complicado de la A1, parte del tramo de montaña que atraviesa los Cárpatos y conecta Transilvania con Muntenia».

El tramo 1, entre Sibiu y Boița, con una longitud de 13,17 kilómetros, fue inaugurado en diciembre de 2022 por la empresa austriaca Porr. Más tarde, en diciembre de 2024, la constructora italiana WeBuild abrió al tráfico un segmento de 16 kilómetros del tramo 5 Curtea de Argeș-Pitești, concretamente entre Pitești y Băiculești. Este quinto tramo tiene una longitud total de 30,35 kilómetros y quedó completamente abierto a la circulación el 11 de junio de 2025.

Los Cárpatos

Los Cárpatos son una extensa cordillera de Europa central que describe un gran arco montañoso de aproximadamente 1.500 kilómetros de longitud y una anchura media cercana a los 150 kilómetros. Este sistema atraviesa o bordea varios países, entre ellos Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumanía, Serbia y el norte de Hungría.

La cordillera tiene su origen cerca de Bratislava, junto al río Danubio, y rodea las regiones de Transcarpatia y Transilvania formando un amplio semicírculo que se extiende hacia el suroeste hasta volver a encontrarse con el Danubio cerca de Orșova, en Rumanía. En conjunto, los Cárpatos constituyen uno de los sistemas montañosos más importantes del continente europeo.