Sale a la luz el secreto mejor guardado del rosco de ‘Pasapalabra’: Óscar Díaz, ganador del bote lo cuenta todo

‘Pasapalabra’ sigue siendo tendencia después de que hace unas semanas Rosa Rodríguez se llevara el mayor bote de la historia del programa. Además, esta victoria llegó con algo de polémica después del sorprendente acierto de la concursante, por el que se llevó un premio de 2.716.000 euros. Óscar Díaz, que hasta la fecha era el último ganador, ha dado una entrevista en la que ha dado su opinión y ha contado todos los detalles sobre el famoso bote de ‘Pasapalabra’.

«Con la M: Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP». Esta fue la pregunta que desembocó en la respuesta más polémica de la historia de ‘Pasapalabra’ y que valió para que Rosa Rodríguez se llevara el mayor bote de la historia del programa, que ahora se emite en Atresmedia. «Morrall» fue la palabra que pronunció la concursante y que le valió para ganar nada más y nada menos que 2.716.000 euros.

Este acierto ha levantado una gran polémica y un gran escepticismo por su enorme complejidad. «Cuando la escuché en la primera vuelta, pensé que no la sabía, que no me había mirado esa información. El tema de la NFL, no te diré que soy fan; de hecho, ver un partido es muy pesado, pero sí lo sigo por noticias. Era un área que la tengo en el radar», ha pronunciado en una entrevista reciente en Informalia.

«Hace tiempo decidí mirarme los jugadores y entrenadores de la Super Bowl. Pero cuando me hicieron la pregunta, pensé que no me había mirado los jugadores. Pero luego me di cuenta de que sí, que lo que tenía pendiente eran los entrenadores. Entonces, me puse a repasar en mi cabeza y a buscar en mis archivos», contó Rosa Rodríguez sobre el proceso que le llevó a pronunciar un nombre que casi nadie imaginaba. En otra entrevista concedida a La Voz de Galicia, la ganadora del mayor bote de la historia de ‘Palapalabra’ informó que «la respuesta que al final me ha dado el bote estaba en un parque en el que jugaba al fútbol todos los días en mi infancia».

Habla el penúltimo ganador del bote de ‘Pasapalabra’

Óscar Díaz, que ganó el bote en ‘Pasapalabra’ en 2024 y se llevó un premio de 1.816.000 euros, ha concedido una entrevista en la que ha echado un capote a la última ganadora del premio ante la polémica generada por la respuesta correcta de Rosa Rodríguez. «Ojalá, nos habríamos ahorrado unas cuantas miles de horas de estudio», ha respondido tras ser cuestionado sobre las posibles ‘ayudas’ de la organización a los concursantes.

«La base del estudio de ‘Pasapalabra’ es hacerse listas marcianísimas, de datos marcianísimos. En su momento me sabía 1.000 medallistas olímpicos», confesó en una entrevista concedida a Tiempo de Juego de la Cadena Cope, en la que también manifestó que llegó incluso a hacerse una base de datos con más de 70.000 palabras. Esto, en su caso, acabó siendo un éxito.

Óscar Díaz se llevó más de un millón de euros en el último bote repartido hasta hace unos días, después de ganar el rosco con la palabra «Fahrenkamp», que correspondía al nombre de un arquitecto alemán. «Me puse a repasar posibles objetivos y, en primer lugar, descartar los obvios», dijo sobre los «arquitectos raros» en los que pensó antes de pronunciar el nombre del germano. Por ello, sobre la respuesta correcta del último bote de ‘Pasapalabra’, Óscar Díaz ha dejado claro que era «muy asumible» porque la lista de MVP de la Super Bowl de la NFL se reduce a 37 nombres y es un tema que suele aparecer en los roscos.