Revisa los datos de tu teléfono: te pueden estar robando si no activas estas opciones en tu Android

Con el objetivo de velar por la privacidad de los usuarios, Google quiere que estos sepan de qué manera pueden evitar que un AirTag les rastree. Para ello, va a integrar una nueva función en los dispositivos Android. Cabe señalar que los AirTag de Apple son unos localizadores cuyo funcionamiento es tan bueno que suponen un verdadero problema de seguridad para los usuarios tanto de Android como de iOS.

En un principio, los AirTag salieron al mercado como unos localizadores que los usuarios podían colocar en las llaves para no perderlas. Sin embargo, en la actualidad son muchas las personas que los utilizan a modo de rastreadores. Ya se han registrado varios casos en los que se han utilizado para seguir a personas, así que Apple se ha visto obligada a integrar una serie de características en los localizadores para evitar este tipo de situaciones.

El problema es que son rastreadores demasiado eficientes. A pesar de que no envían la ubicación en tiempo real, sí comparten la posición en la que se encuentra cada 15 minutos. Para ello, utiliza los chips de ultra banda ancha con los que cuentan los equipos de Apple.

Google también ha dado un paso adelante para evitar el seguimiento a través de los AirTag, y una de las principales novedades son los avisos para los usuarios. Ahora bien, la nueva función no es exclusiva para estos dispositivos, sino que se aplicará a todos los rastreadores.

Aunque la función todavía no está activa en los dispositivos Android, ya se ha podido ver gracias a Mishaal Rahman, que ha publicado una serie de capturas en Twitter.

Here are some screenshots of Android’s soon-to-be-released unknown tracker alerts feature, which alerts you of potentially unwanted tracker tags near you.

Screenshots: @AssembleDebug pic.twitter.com/zoMM8Iw1vp

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 26, 2023