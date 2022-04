El idioma japonés tiene una gran cantidad de palabras para referirse a cada una de las cosas cotidianas que lo rodean. Una de estas palabras es tsundoku, que es el término que usan los japoneses para referirse a todos esos libros que solemos ir comprando y que finalmente quedan amontonados en las estanterías sin haberlos leído.

Tsundoku, la tendencia a acumular libros

Quizás formas parte del clan tsundoku y aún no lo sabes. ¿Que es eso? ¿Qué significa esta palabra? Si eres una de esas personas que tienen la costumbre de comprar libros y nunca logran leerlos , puedes declararte «culpable». En definitiva, si tienes en la biblioteca una cantidad importante de libros que has comprado con buenas intenciones de leer y aún están intactos, puedes considerarte parte del clan.

La palabra tsundoku, del japonés, hace referencia precisamente a esto, al síndrome consumista de comprar libros que nunca se leen . Está claro que la vida ajetreada que llevamos nos hace postergar muchas cosas, entre ellas la lectura. Y es que, a pesar de que muchas veces tenemos ganas de leer y nos damos a la tarea de ir a comprar esos libros que tanto nos gustan, nos suceden una infinidad de cosas que nos hacen postergar el buen propósito. Así, los acumulamos en la mesita de noche, en las estanterías y nunca llegamos a leerlos.

El significado de tsundoku

Si analizamos la palabra tsundoku, podemos obtener la siguiente información. «Tsundoku» es un término del argot japonés que deriva de la combinación de los términos tsunde oku (積 ん で お く), que significa preparar cosas y dejarlas para después, y dokusho (読 書), leer libros. También se usa para referirse a libros que están listos para una lectura posterior cuando están en un estante. En su ortografía actual, la palabra combina los caracteres de «pila de libros» (積) y «leer» (読). Finalmente, por lo tanto, «doku» es un verbo que se usa para referirse a la lectura, mientras que «tsun» significa apilar. Al combinar ambos conceptos, tenemos esta idea de una tendencia a acumular libros.

¿Es malo comprar libros? ¡Obviamente no! Invertir en libros es una gran decisión. El problema es cuando no podemos dejar de comprar y no nos importa lo más mínimo si viviremos para leerlos todos.

Ahora que sabes lo que es el tsundoku, o la tendencia a acumular libros, ¿sientes que perteneces a este grupo de personas? Si la respuesta es sí, comienza a leer todos los libros que acumulas y tómatelo con calma en la próxima celebración del Día del libro. Quizás es mejor que compres sólo uno y que establezcas una fecha para acabártelo. De este modo conseguirás leértelo.