Los acrónimos: qué significan y qué son sus siglas

Es muy frecuente confundir ambos términos, así que, para evitarlo, lo mejor es despejar las dudas definitivamente. ¿Qué son acrónimos y siglas?

Hay distintos tipos de letras y las que significan una cosa u otra. En este caso, nos referimos a los acrónimos, que seguro que usas a diario pero no tienes claro porqué.

En concreto, estamos hablando de aquellas palabras que se forman a partir de las letras iniciales o partes significativas de una serie de palabras.

En primer lugar, hay que acudir a la definición que la Real Academia de la Lengua Española da a cada uno de ellos.

Según la RAE, acrónimo es: “Sigla cuya configuración permite su pronunciación como una palabra; p. ej., ovni: objeto volador no identificado; TIC, tecnologías de la información y la comunicación.”

“Vocablo formado por la unión de elementos de dos o más palabras, constituido por el principio de la primera y el final de la última, p. ej., ofi(cina infor)mática, o, frecuentemente, por otras combinaciones, p. ej., so(und) n(avigation) a(nd) r(anging).”

Y sigla es: “Abreviación gráfica formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja; p. ej., ONU por Organización de las Naciones Unidas, ovni por objeto volador no identificado, IPC por índice de precios al consumo.”

Qué significan los acrónimos

En general, tales letras se suelen combinar para así poder crear y obtener una palabra nueva que representa una idea, o bien un concepto.

Para entenderlo mejor tenemos distintos ejemplos. Es el caso de la palabra NASA, que es a la vez acrónimo que engloba las siguientes palabras: “National Aeronautics and Space Administration» (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio).

Vemos como es bastante habitual que tales iniciales forma parte de empresas y también organizaciones.

Ya estamos acostumbrados a decir toda la palabra o acrónimo aunque no sea la esencial, porque no solemos decir todo el acrónimo en cuestión al ser muy largo.

Sigla y acrónimo

Además debe distinguirse entre sigla y acrónimo porque no quiere decir lo mismo. El primero se pronuncia como una palabra, y se incorpora al léxico habitual en la mayoría de casos. Como ejemplo tenemos el láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) que ya significa algo por sí misma como palabra.

La diferencia fundamental entre ambos es que aunque los dos constituyan una abreviatura de una denominación más amplia y compleja, en el caso del acrónimo el uso de las letras de las palabras que lo forman es aleatorio hasta formar una palabra, por ejemplo, en ovni se leen tal cual se escriben, sin que los elementos abreviados, sean desarrollados, acabando por terminar incorporados como palabra propia al idioma.

Y para diferenciarse el acrónimo está formado por la primera letra de cada palabra de una oración y casi siempre están todas las palabras en mayúsculas.

Algunas confusiones

Es verdad, que ciertas definiciones pueden dar a errores y a confusiones. Esto pasa por sus significados ya que usa partes de términos que se usaban independientemente.