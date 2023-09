¿Qué quieren decir las letras S.O.S? te contamos su significado

Si has visto alguna serie o película en la que el protagonista necesita pedir ayuda fácil y rápido, muy probablemente habrá recurrido a una sigla ya conocida: S.O.S. Pero, ¿qué quieren decir las letras S.O.S. y por qué es clave si necesitamos que alguien nos ayude?

En general, debemos destacar que es la señal internacionalmente adoptada para situaciones en las que se requiere de socorro. Fue establecida en el año 1906 durante una conferencia internacional celebrada en Berlín, y se volvió popular seis años después, cuando la historia del hundimiento del transatlántico RMS Titanic dio la vuelta al mundo incluyendo el urgente pedido de rescate.

¿Tienen significado las letras S.O.S.?

Desde que el capitán Edward John Smith le pidiera a Jack Phillips que diera la señal de auxilio tras chocar con el iceberg, sabiendo cuál sería el trágico final del Titanic, muchos se han preguntado si las letras S.O.S. quieren decir algo o fue una selección casual.

Algunos han afirmado que podría ser una abreviación de frases como Save our Souls, Save Our Ship o Send Out Succour. Podríamos traducirlas como «Salven nuestras Almas», «Salven nuestro barco» y «Envíen socorro», respectivamente.

Se empezaron a usar después de la conferencia que se hizo en Berlín en 1906. Antes del uso de esta palabra, había otras formas de pedir auxilio. En las transmisiones telegráficas existían las siglas C.Q.D., lo que significaba en inglés «Come Quickly, Distress». Históricamente la señal de socorro nació en 1904, por la Compañía Marconi que se usó para usar mensajes de interés.

Si volvemos a la gran curiosidad que son las siglas S.O.S., es importante saber que cuando se seleccionaron estas tres letras, lo interesante es que fueran sencillas de memorizar, puesto que ante situaciones tensas y desesperadas, las mentes tienden al bloqueo.

En inglés el significado que más se reconoce de S.O.S. es Save Our Souls (salven nuestras almas), pero hay otras muchas maneras para interpretarlas. En español pasa lo mismo, pues significa «Socorro Oh Socorro».

Sin embargo, esas son sólo explicaciones de quienes no conocen el verdadero origen de S.O.S., relacionado con el código morse. Como en aquel entonces la ayuda debía solicitarse por este medio, se buscó una combinación simple que no llevara mucho tiempo.

En el código morse, S.O.S. se escribe de la siguiente forma: «. . . _ _ _ . . .». Era una combinación sencilla de interpretar, contrariamente a la usada hasta inicios del siglo pasado, C.Q.D., que sí provenía de la frase «Come Quickly, Distress».

Hoy en día, y más allá de su significado, S.O.S. es lo primero que se nos viene a la cabeza si necesitamos ayuda de alguien.