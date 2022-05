¿Qué ciudades y países son los más veganos? Este es el ranking 2022

Cada vez más aumenta el número de personas que optan por seguir una alimentación vegana o vegetariana. Ya no es sólo algo que tenga que ver con la conciencia o el hecho de no querer consumir nada que sea de origen animal. Es más que evidente que en los últimos años ha aumentado el precio en general de todas los tipos de carne y quizás debido a esto más de una persona decide reducir su consumo aumentando el de las verduras. Además la industria de la comida vegana y vegetariana no deja de crecer con nuevos alimentos cada vez más sorprendentes, de modo que algunos países se declaran más veganos y para saber cuáles son te ofrecemos ahora el ranking 2022 de países y ciudades más veganos del mundo.

El ranking 2022 de veganismo

Ha sido la revista Chef’s Pencil la encargada de elaborar el ranking de los países y ciudades más veganas del mundo a partir del uso de la herramienta Google Trends en la que ha buscado, qué tan popular es el veganismo entre los usuarios, en relación con otros temas.

La publicación utilizó además Google Trends para observar el volumen real de búsquedas relacionadas con 500 palabras clave relevantes . En este sentido, encontraron que todo lo que tiene que ver con el mundo vegetariano es cada vez más buscado aunque todavía crece lentamente. Y además, una de las búsquedas que más se repiten es la de restaurante veganos por parte de los usuarios dando a entender que aumenta el interés por degustar este tipo de comida.

Los países más veganos

El ranking de los países más veganos tiene algunas sorpresas pero también sirve para confirmar la tendencia. De este modo, por cuarto año consecutivo, el país más vegano del mundo es Reino Unido. Además de este análisis de la revista mencionada, una reciente encuesta de YouGov, reveló que el 36 % de los británicos está a favor de una dieta vegana y muchos otros confiesan tener interés en seguirla.

En segunda posición se sitúa Alemania que cuenta con 2,5 millones de habitantes que se confiesan veganos. En tercera está Austria, seguida de Israel y de Australia.

Las ciudades más veganas

En cuanto a ciudades, también Reino Unidos se «corona» ya que es Brighton, la ciudad considerada como la más vegana del mundo, teniendo en cuenta que tiene alrededor de 250 restaurantes veganos y vegetarianos, incluidas pizzerías de renombre.

En segundo lugar, por otro lado, se encuentra Portland en Oregón, que parece ser de hecho la ciudad referente en Estados Unidos para los veganos. La tercera ciudad es Bristol, y luego le siguen Berlín y Hamburgo.

Gracias a este tipo de ranking podemos saber de qué modo las costumbres o los hábitos de alimentación de las personas están cambiando en el mundo y se confirma lo que ya se sabe: que el veganismo no es ya la opción minoritaria a nivel global sino que de hecho, es la que está creciendo.