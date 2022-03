Desde que estalló la guerra, Rusia ha lanzado más de mil misiles contra el territorio de Ucrania , causando sufrimiento, muerte, destrucción y enormes daños a las infraestructuras. Sin embargo, como demuestran algunos videos e imágenes, no todos los misiles han cumplido «su deber»: de hecho, algunos fueron encontrados sin explotar , atrapados en el suelo o dentro de edificios. ¿Pero a qué se debe que ocurra esto? ¿Por qué algunos misiles no explotan y quedan atascados en el suelo?.

Rápidamente se viralizaron las imágenes de estos dispositivos , en especial las de dos misiles lanzados contra una zona residencial de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania atacada brutalmente; uno fue encontrado plantado en el asfalto, en el área del «mercado de caballos» cerca de la Academia de la Guardia Nacional de Ucrania (quizás el objetivo real), otro fue directamente al fregadero de la cocina de un hombre, causando daños limitados. Pero, ¿por qué un misil no puede detonar?

An unexploded #Russia|n missile hits a house in Dergachi, #Kharkiv region, east #Ukraine.

“If sometimes I argue in the kitchen with my wife, this does not mean that this is a military facility, shoot at your own houses and military bases,” – writes the house owner: pic.twitter.com/iLDYAehvUL

