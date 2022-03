Discurso histórico del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la cumbre de la OTAN. Ante el presidente estadounidense, Joe Biden, y el resto de los líderes de la Alianza -incluido Pedro Sánchez, arrinconado en la foto oficial-, Zelenski ha reclamado la cesión inmediata del «1%» de los carros de combate, aviones, misiles antibuque y contracarro que tienen los ejércitos occidentales para poder «defender las ciudades ucranianas» frente a Rusia y las tropas de Vladimir Putin. Ha advertido que Moscú «no se detendrá» en Ucrania y que pronto la invasión afectará a los países bálticos o a Polonia.

«Es cierto, no estamos en la OTAN. No estamos en el grupo de defensa más poderoso del mundo. Bajo el paraguas de la protección conjunta. Parece que estamos en una «zona gris» entre Occidente y Rusia. Pero defendemos valores comunes ¡Y somos gente brillante! Llevamos un mes defendiendo todos estos valores. Un mes de resistencia heroica y del sufrimiento más oscuro. Un mes de destrucción impune de un estado pacífico», ha asegurado Zelenski ante la OTAN.

Según el presidente ucraniano, Rusia «ha acumulado durante décadas recursos considerables, militares, mano de obra, bombas, misiles. Invirtieron dinero a lo loco en muerte mientras el mundo invertía en vida».

Zelenski ha recordado a todas las víctimas de los bombardeos y la invasión rusa, las «miles de vidas y ciudades destruidas» y los 10 millones de refugiados. «Tras y medio de ellos ya están en vuestros territorios, en los territorios de los países de la OTAN. Estoy agradecido por el apoyo de estas personas. Y la gente, lamentablemente, sigue saliendo de sus casas. Están huyendo del terror que los ocupantes trajeron consigo».

Mil misiles

El presidente ucraniano ha recordado que hoy se cumple un mes de guerra tras la invasión, que se inició con «brutales ataques con misiles contra nosotros». «Durante el mes de la guerra, Rusia disparó más de mil misiles diferentes contra nuestras ciudades. Hizo cientos de ataques aéreos».

«Aquel día, el 24 de febrero, me dirigí a ustedes con una solicitud clara y lógica para ayudar a cerrar nuestros cielos», ha asegurado Zelenski en referencia a la zona de exclusión aérea. Esa maniobra «protege a nuestro pueblo de las bombas y misiles rusos. No escuchamos una respuesta clara. Ucrania no tiene armas antimisiles poderosas y tiene una flota de aviones mucho más pequeña que Rusia. Por lo tanto, su ventaja en el cielo es similar al uso de armas de destrucción masiva».

«¡El ejército ucraniano lleva un mes resistiendo en condiciones desiguales! Y llevo repitiendo lo mismo desde hace un mes. Para salvar a las personas y nuestras ciudades, Ucrania necesita asistencia militar, sin restricciones».

También habló de la petición de aviones de caza, denegada finalmente por la OTAN. «Ucrania pidió sus aviones. Para que no perdamos tanta gente. ¡Y tienes miles de aviones de combate! Pero todavía no nos han dado ninguno». «Rusia utiliza sin restricciones todo su arsenal contra nosotros. Destruye todos los seres vivos. Cualquier objeto, desde casas hasta iglesias, desde almacenes de alimentos hasta universidades, desde puentes hasta hospitales», ha reseñado Zelenski.

«Pedimos tanques»

El presidente ucraniano también ha solicitado carros de combate y blindados «para que podamos desbloquear nuestras ciudades que ahora están muriendo: Mariupol, Berdyansk, Melitopol, otras. Ciudades donde Rusia mantiene a cientos de miles de personas como rehenes y crea hambruna artificialmente: no hay agua, ni comida, nada allí»-

«¡Tenéis al menos 20.000 tanques! ¡Ucrania pidió un porcentaje, uno por ciento de todos sus tanques para ser entregados o vendidos a nosotros! Pero aún no tenemos una respuesta clara… Lo peor durante la guerra es no tener respuestas claras a las solicitudes de ayuda», ha denunciado Zelenski.

«Puede darnos el uno por ciento de todos sus aviones. El uno por ciento de todos sus tanques. ¡Uno porciento! No podemos simplemente comprarlo. Tal suministro depende directamente solo de las decisiones de la OTAN, de decisiones políticas, por cierto. Sistemas MLRS. Armas antibuque. Medios de defensa aérea. ¿Es posible sobrevivir a una guerra así sin ella?».

«Ucrania no quiso guerra»

El líder ucraniano ha recordado que su país «Ucrania nunca quiso esta guerra. Y no quiere pelear durante años. Solo queremos salvar a nuestra gente. ¡Queremos sobrevivir! ¡Solo sobrevivir! Como cualquier nación, tenemos derecho a ella. El derecho a la vida. El derecho a este uno por ciento.

«Y no culpo a la OTAN, quiero ser claro. No sois culpables. No son vuestros misiles, no son vuestras bombas las que están destruyendo nuestras ciudades. Esta mañana, por cierto, hubo bombas de fósforo. Bombas rusas de fósforo. Solo quiero que sepas que la Alianza aún puede evitar la muerte de ucranianos a causa de los ataques rusos, de la ocupación rusa, proporcionándonos todas las armas que necesitamos».

Sí, no estamos en la Alianza. Y no hago estas afirmaciones. Pero los ucranianos nunca pensaron que la Alianza y los Aliados fueran diferentes.

«Rusia no se detendrá»

Ha recordado, además, que «la OTAN debe tener miedo de las acciones de Rusia. Estoy seguro de que ya comprende que Rusia no tiene la intención de detenerse en Ucrania. No pretende y no lo hará. Quiere ir más allá».

«Ucrania está esperando mucho. Esperando acciones reales. Garantías reales de seguridad. De aquellos cuya palabra es fiel. Y cuyas acciones pueden mantener la paz. Necesitamos la paz inmediatamente. Las respuestas dependen de usted. ¡Estoy agradecido con aquellos que nos ayudan! ¡Gracias! ¡Gloria a Ucrania!», ha finalizado Zelenski.