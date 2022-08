El peligroso WhatsApp que vas a recibir en tu móvil: la Policía advierte

La Policía Nacional ha querido alertar a la población sobre la proliferación de un nuevo tipo de estafa que tiene como foco WhatsApp. Los ciberdelincuentes utilizan esta aplicación de mensajería instantánea y se hacen pasar por el hijo o la hija de los afectados para conseguir un ingreso bancario.

La Policía Nacional alerta sobre una nueva estafa en WhatsApp

Los ciberdelincuentes crean un escenario para justificar el contacto desde un nuevo número de teléfono, normalmente empiezan la conversación con un «Mamá!!! Mi móvil se ha estropeado, este es mi nuevo número». El afectado cree que la persona al otro lado es su hijo, con lo que consiguen ganarse la confianza de la víctima al teléfono.

Después, continúan la conversación con mensajes como «Tengo una cosa también… ¿Estás ocupada?» de esta manera, cambian de tema y empieza la estafa. Con un tono de apariencia inofensiva, envían otro mensaje «Tengo que pagar una cosa y no tengo la tarjeta a mano. ¿Podrías hacerme una transferencia y te lo devuelvo al tener la tarjeta a mano?». La víctima cree que su hijo está en un apuro y no tiene demasiado tiempo para responder, pues necesita el dinero en ese momento.

🚩ATENCIÓN Detectada una nueva modalidad de #estafa a través de #WhatsApp ⤵ Contactan con mujeres y se hacen pasar por sus hijos para solicitarles #dinero de manera urgente con el fin de hacer frente a un supuesto problema inmediato. Comparte para evitar futuras víctimas pic.twitter.com/dEgO2SpNgA — Policía Nacional (@policia) August 2, 2022

Si la víctima acepta a realizar la transferencia, los suplantadores de identidad detallan todos los datos para que la transferencia pueda hacerse efectiva, como el número de cuenta, el importe y la referencia de la operación. Esto es algo estudiado para evitar que la persona sospeche mientras realiza la transferencia.

Las cantidades que se piden son distintas, en el ejemplo que la Policía muestra con el aviso, se puede ver que el importe es de 2900 euros. Si una persona acaba pagando eso, sus datos bancarios no quedarán al descubierto, pero perderá ese dinero que le han estafado. No suelen ser cantidades pequeñas, por ello, si alguien sospecha antes de enviar el dinero, los ciberdelincuentes enviarán los detalles de nuevo, sin decir nada más, para crear una sensación de urgencia o necesidad en la víctima.

¿Qué hacer si te conviertes en víctima de esta estafa?

La policía informa de que con esta estafa de WhatsApp se busca una transferencia directa bancaría, no quieren los datos del banco de la persona. No obstante, si has sido víctima de esta estada de WhatsApp o te han intentado pedir dinero con este método y tienes pruebas de ello, no debes dudar en ponerte en contacto con la Policía Nacional con la mayor brevedad.

Las autoridades responsables te darán las instrucciones que debes seguir para preservar tu seguridad. Esto también será de gran ayuda para que la Policía Nacional aumente su conocimiento sobre esta nueva estafa que está proliferando a través de esta aplicación de mensajería instantánea.