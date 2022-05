El peligrosísimo asteroide que amenaza a la Tierra: los expertos siguen de cerca su trayectoria

Una nueva amenaza puede cambiar el destino del planeta Tierra, mañana un peligrosísimo asteroide preocupa a los expertos que siguen de cerca su trayectoria. Hay dos motivos por los que este asteroide se ha colocado en el punto de mira de la NASA, en primer lugar, lo cerca que pasará de nuestro planeta, pero la razón principal, es el tamaño. Unos cientos de metros, lo equivalente al Empire State Building, es lo que mide este objeto que se dirige a toda velocidad hacia la tierra, amenazando la vida que hay en ella.

Watch a huge asteroid zoom safely past Earth, 10 times farther away than the moon https://t.co/wDH56sNUVW pic.twitter.com/o8Wnkt1kTs

— SPACE.com (@SPACEdotcom) May 26, 2022