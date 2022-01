La Tierra espera un peligroso asteroide este 2022: tenemos la fecha exacta

La película ‘No mires arriba’ (o Don’t Look Up en su versión original) relata una ficción que puede convertirse en real este año. La NASA se prepara para recibir un peligroso asteroide este 2022. No hagas planes este día y hora puedes tener que anularlos ante la llegada de un objeto que podría impactar contra la Tierra. Desde que Netflix decidió emprender el proyecto de una serie que se inspira en una realidad. El impacto de un asteroide que llegue a nuestro sistema solar es algo que no sólo puede suceder, sino que ya ha sucedido con anterioridad, muchos son los que miran al cielo.

La fecha exacta en la que un peligroso asteroide podría chocar contra la Tierra

El 2020 y 2021 no han sido lo que esperábamos, pero este 2022 puede acabar siendo aún peor, si tenemos en cuenta los datos de la NASA. Si hemos vivido una pandemia inesperada en este inicio del siglo XXI, quizás estemos ante otro desastre natural que nos volvería a condicionar la vida o incluso sea el culpable de cambiarla por completo.

La Tierra ya ha vivido el impacto de un asteroide, es una de las hipótesis que explicaría el final de los dinosaurios y el desarrollo de otras especies de mamíferos. Algo con lo que muchos científicos especulan a diario y hace que la NASA esté siempre pendiente de los objetos que llegan a nuestra galaxia, cualquiera de ellos podría acabar siendo potencialmente peligroso.

Este 2022 llegará a la tierra un asteroide que está considerado uno de los 5 más peligrosos que nos visitarán. El asteroide ‘2009 JF1’ podría impactar contra la Tierra el 6 de mayo de 2022 a las 08:46 horas de la mañana. Las posibilidades son de 1 entre 3.800 es decir un 0,026%. Lejos de las que nos presentan en la famosa película de Netflix, pero el programa de la NASA de detección de estos objetos se ha puesto de igual forma en alerta.

Otro de los aspectos que tranquilizan a los expertos, además de las probabilidades, es el tamaño de este asteroide, mide de 15 a 17 metros. Es pequeño, pero viaja a una velocidad muy alta (23,92 kilómetros por segundo). Este hecho unido a la posibilidad de que llegue a la Tierra en unos meses es lo que hace que la comunidad científica lo tenga en el punto de mira. Quizás veremos este 2022 convertirse en realidad ese impacto de un asteroide, aunque de tamaño notablemente inferior, que se planteaba en la película de Netflix.