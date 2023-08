El peligro que casi nadie conoce de las botellas de plástico tiene que ver con el uso continuado de estas. Algo que ha empezado a ser objeto de preocupación ya que aunque parezca un acto benigno encaminado a reducir el impacto ambiental, puede acarrear consecuencias para la salud, dado que no todos los envases plásticos están diseñados para ser utilizados en más de una ocasión.

El peligro de las botellas de plástico

Algo que pocos saben es que las botellas de plástico incorporan en su composición polímeros plásticos (polipropileno, copoliéster y polietileno tereftalato de polietileno -PET-) que les confieren durabilidad y ligereza. Sin embargo, la exposición al sol y el calor pueden provocar la liberación de estos polímeros al agua y, por consiguiente, al organismo.

El doctor Nicolás Olea, catedrático del Departamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y director científico del Instituto de Investigación Biosanitaria, advierte sobre la inquietud que suscita la utilización de plásticos en contacto con alimentos y bebidas. Según ha explicado en Saber Vivir , «Sabemos poco sobre la estabilidad de los componentes del envase plástico. Y sospechamos que algunos compuestos químicos podrían pasar al alimento o el líquido que contienen».

Riesgos asociados a la reutilización de botellas plásticas

Diversos estudios ya señalan que algunas sustancias utilizadas en la fabricación de envases plásticos podrían desencadenar alteraciones hormonales que, a su vez, pueden llevar a problemas como infertilidad, ovarios poliquísticos, trastornos del desarrollo, afectaciones en el sistema inmunológico e incluso ciertos tipos de cáncer, como el de mama.

Según el experto, «se trata de sustancias químicas que, una vez incorporadas a nuestro organismo, pueden modificar el equilibrio hormonal de sistemas tan exquisitos como las hormonas sexuales –estrógenos y andrógenos–, las que regulan el crecimiento, el desarrollo y el metabolismo».

Por otro lado, al rellenar repetidamente la botella sin lavarla con agua y jabón, los microorganismos pueden acumularse, lo que a su vez puede generar diversas enfermedades.

Indicadores para saber si puedes reutilizar tu botella de plástico

En consecuencia, se recomienda no reutilizar botellas de plástico y optar por alternativas más seguras y ecológicas, como recipientes de vidrio o metal. No obstante, existen también ciertos indicadores presentes en la botella pueden orientarnos sobre si es adecuado reutilizarla o no.

Estos indicadores son números que van del 1 al 7 y están enmarcados por un triángulo. Si la secuencia numérica abarca 2, 4 y 5, es posible reutilizar la botella con confianza. Sin embargo, si los números coinciden con 3, 6 y 7, el mensaje cambia radicalmente: en estos envases podría hallarse policloruro de vinilo (PVC), policarbonato, bisfenol A (BPA) y otros materiales plásticos no recomendables para una nueva utilización y que pueden ser perjudiciales para la salud. Las botellas marcadas con PET 1 deben emplearse de manera única y evitando su exposición al calor.