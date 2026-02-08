Parece bueno para tu rutina facial pero es lo peor para tu piel: los expertos alertan de esa tendencia

Los expertos alertan de esta tendencia que puede parecer bueno para tu rutina facial, pero en realidad es lo peor para tu piel. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con ciertas novedades que pueden llegar para quedarse, será el momento de empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas.

A partir de ahora podemos empezar a tener determinados elementos que pueden llegar para quedarse y que en ciertas ocasiones pueden acabar generando más de una sorpresa. El cuidado personal se lleva gran parte de nuestro día a día, por lo que quizás ha llegado el momento de poner en práctica determinados elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es la hora de saber qué es lo que puede pasar con un gesto que hacemos todos y que quizás no acabe siendo del todo bueno para la piel. En la rutina facial lo ponemos en práctica a menudo, pero según los expertos, alertan de esta tendencia.

Tu rutina facial puede ser lo peor para tu piel

Lo peor para tu piel puede estar en esta rutina facial que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que te está perjudicando. Lo dicen los expertos y quizás sea algo que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días.

Esta manera de cuidarse quizás no acabará siendo de la forma que nos esperaríamos. Vivimos tiempos en los que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Con ciertos detalles que van llegando de la mano de unas redes sociales que pueden darnos alguna que otra sorpresa inesperada.

Es hora de acabar con una forma de lavarse la cara que puede parecer la más correcta, pero quizás no lo sea.

Estas redes sociales nos han descubierto un extra de buenas sensaciones que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. En estos días en los que realmente cada elemento cuenta y puede convertirse en la antesala de una manera de ver el mundo muy diferente.

Una experta nos ha dado una lección que puede acabar con el simple gesto de lavarse la cara con agua fría.

Los expertos alertan de esta tendencia

Andrea Combalía es la experta que como dermatóloga nos da una importante advertencia que quizás desconoceríamos: «Lavar la cara con el agua muy fría desde el principio puede minimizar el efecto de la limpieza facial porque es más difícil retirar los residuos».

Por lo que, este tipo de elementos pueden acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante en los que nos cuidaremos un poco más, con otros detalles que pueden ser esenciales.

Los expertos de esteticanayrizal nos explican en su blog que: «Por la noche, es cuando las células faciales se regeneran. Si dejamos capas de cosméticos y residuos en la piel, estas crearán una barrera taponando los poros e impidiendo una regeneración normal de los tejidos. Esto traerá como consecuencia una mayor probabilidad de padecer acné y otros problemas e infecciones en la piel. El hecho de no retirar el maquillaje antes de dormir puede provocar la aparición de dermatitis, alergias en la piel o irritaciones, provocando que el rostro tenga mucha más sensibilidad. Además, tu piel terminará mostrándose deshidratada, flácida y perderá luminosidad, mostrando un aspecto más apagado y sin hidratación. Igualmente, ello también tendrá consecuencias negativas para otras zonas del rostro, como el contorno de ojos, pestañas y labios, que se volverán más sensible».

También nos dan algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.