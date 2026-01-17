La palabra que utilizaban los griegos para insultar y que no le va a hacer ninguna gracia a los catalanes

Los griegos utilizaban esta palabra para insultar, algo que no va a hacer nada de gracia a los catalanes. Las expresiones que llegan a cualquier lengua son algo difícil de entender si venimos de fuera, son una mezcla de detalles que pueden ser hasta sorprendentes. Cada vez que vemos una expresión de este tipo en la que todo puede acabar siendo posible, debemos analizar el origen de estas palabras.

Los griegos utilizan esta palabra para insultar

No les hará ninguna gracia a los catalanes

Tal y como explica desde el blog de Irineu: «Así las cosas, y dado que las cosas pintaban bastos entre Aragón (con su aliado, Bizancio) y Francia (con su aliado el Papa) por el control del Reino de Sicilia, el príncipe Federico de Aragón -pretendiente al trono siciliano- decidió, para acabar con el problema, contratar en 1296 a los almogávares comandados por el capitán de origen alemán Rutger von Blum, más conocido por el nombre catalanizado de Roger de Flor. Su trabajo acabó en 1302 quedando de nuevo en el paro, cosa que aprovechó el emperador bizantino Andrónico II para contratarlos, ya que los otomanos les estaban dando la del pulpo en la península de Anatolia (ver La inexpugnable cadena del Bósforo). Los almogávares, organizados en la que se llamó Magna Societas Catalanorum (Gran Compañía Catalana), tal como contratados, hicieron.

Apostados en Galípoli, en el lado europeo del estrecho de los Dardanelos, los 7.000 efectivos almogávares (4.500 infantes, 1.500 caballeros y 1.000 marineros), durante los 2 años siguientes se dedicaron a luchar contra los otomanos, los cuales aspiraban a llegar a Constantinopla. La brutalidad que desplegaban al grito de Desperta Ferro! o Aragó! Aragó! los hizo temibles, venciendo a ejércitos muchas veces superior en número, al no dejar títere con cabeza por allí por donde pasaban».

Siguiendo con la misma explicación: «os bizantinos, atacados por todos los flancos posibles -la cual cosa implicaba unos gastos tremendos- necesitaba quitarse a los almogávares de Roger de Flor de en medio como fuera. Así que, en enero de 1305 el hijo del emperador (de hecho coemperador) Miguel IX Paleólogo llamó a Roger de Flor a Adrianópolis donde lo invitó, junto a 150 almogávares de su guardia, a cenar. El único inconveniente es que, llegado un momento, los bizantinos pasaron a cuchillo a toda la expedición catalana, no dejando ni uno vivo. Asimismo, el ejército imperial junto efectivos mercenarios alanos e incluso civiles, hicieron un ataque conjunto a todas las posiciones almogávares del país a fin de acabar con ellos de una vez por todas, llegando a sitiar la plaza fuerte de los catalano-aragoneses en Galípoli. La reacción de los almogávares dejó en bragas a los ejércitos bizantinos, mucho más numerosos. Tras la traición, los mandos almogávares declararon la guerra a Bizancio, y tras ver cómo sus mensajeros eran descuartizados (literal) por los mandos bizantinos, en vez de resistir indefinidamente y esperar de brazos cruzados su fin, decidieron hundir sus barcos -para evitar la tentación de huir- y salir de las murallas de Galípoli a acabar con los asediadores… y vaya si acabaron con ellos. La crónica de Ramón Muntaner (que era, además, uno de los capitanes de las tropas aragonesas) dice que con menos de 3.000 efectivos, los almogávares acabaron con 20.000 infantes y 6.000 caballeros bizantinos. También dice que bajas propias solo fueron un caballero y dos infantes… aunque se ha de reconocer que es un poco difícil de creer».