La Oxford española: National Geographic elige esta ciudad como la más bonita de España

National Geographic ha señalado a una ciudad española como la más bonita del país, una auténtica joya que podemos visitar en cualquier momento. No hace falta viajar a Oxford para disfrutar de historia, cultura y belleza arquitectónica: en España tenemos un destino que cumple con todo ello y, además, está mucho más cerca y al alcance de cualquiera.

Visitar esta ciudad es adentrarse en un viaje a través del tiempo, pasear por calles cargadas de historia y descubrir rincones que reflejan parte esencial de nuestra identidad. Su encanto no reside solo en los monumentos, sino también en el ambiente que enamora a cada viajero que la recorre.

La elección de National Geographic confirma que estamos ante un Oxford español que no tiene nada que envidiar a la célebre ciudad inglesa. Con la ventaja de poder llegar fácilmente en coche, sin aeropuertos ni esperas interminables, se convierte en un destino perfecto para unas vacaciones memorables dentro de nuestro propio país.

La Oxford española es esta ciudad

Oxford se lleva la fama de ser una ciudad universitaria inglesa con una historia que seduce a los viajeros. Por lo que son muchos los que deciden ir a visitarla. En busca de inspiración o quizás intentando encontrar esa parte de la historia académica de un país que se ha convertido en un referente.

España también tiene buenas universidades y la primera de todas ellas está en una ciudad histórica que hay que visitar. Salamanca es el lugar que debes empezar a descubrir este verano o cuando dispongas de tiempo libre para una escapada que puede ser la que marque estos días que están por llegar.

Sin duda alguna estaremos ante unas cifras que pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después. Cerca de casa y con la posibilidad de obtener un viaje de esos que destaquen en todos los sentidos. Por lo que podremos viajar a un rincón de España que nos seducirá a simple vista. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en el éxito en todos los sentidos. Hay un motivo de peso por lo que National Geographic ha elegido a esta ciudad española.

Salamanca es la ciudad más bonita de España

España es un lugar de vacaciones que podemos empezar a considerar. Siendo un lugar que seguro que nos ahorrará más de un dolor de cabeza. Siempre que necesitemos desconectar, podemos hacerlo de la mano de este tipo de viajes cerca de casa que nada tienen que envidiarle a las grandes ciudades de fuera de nuestro país.

National Geographic define Salamaca como: «La historia en mayúsculas de la ciudad de Salamanca comienza el año 1218 cuando Alfonso IX de León crea su Universidad, la más antigua del mundo hispánico y una de las cuatro de la cultura occidental. Desde entonces Salamanca no ha hecho más que acrecentar su patrimonio artístico e intelectual. Erudita y monumental, Salamanca, la capital charra, atesora grandes dosis de historia y de riqueza arquitectónica, además de un reconocido valor académico y universitario. Prueba de ello son los apelativos que ha recibido a lo largo del tiempo: Roma la chica, Atenas castellana o Ciudad dorada, culta y sabia, por mencionar solo algunos».

Hoy en día esta ciudad es sede de importantes rodajes, por lo que quizás veamos algún famoso paseando por sus calles, pero también representa un buen punto en el que descubrir la historia de nuestro país. Si quieres empezar a descubrir un lugar con mucho encanto, no lo dudes, este verano esta ciudad te espera. La web de la oficina de turismo hace aún más interesante esta visita por Salamanca al explicarnos que: «Te invitamos a descubrir Salamanca. Si no has venido nunca, prepárate para sorprenderte; si ya la conoces, dejáte asombrar una vez más. Te espera una ciudad alegre, universitaria y viva. Es la diversidad de gente: estudiantes, turistas y los propios salmantinos, uno de sus principales atributos, y son ellos los que otorgan a la ciudad un agradable ambiente, fresco y joven. La ciudad está siempre abierta, dispuesta a acoger y entregar la riqueza de su patrimonio, su cultura y su gastronomía. La ciudad es Patrimonio de la Humanidad, y tiene multitud de rincones y edificios históricos; todos ellos están concentrados en el centro histórico, por lo que la visita se debe realizar a pie. El amanecer y el atardecer son momentos mágicos. La luz transforma lo interior y lo exterior; un único resplandor baña las doradas fachadas y, los personajes que transitaron la ciudad a lo largo de su historia se hacen presentes».