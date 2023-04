National Geographic elige este pueblo como el más bonito de España: está cerca de Madrid

Ahora que estamos en Semana Santa y que podemos disfrutar de varios días en los que vamos a tener tiempo libre, nada mejor que acercarnos a visitar uno de los pueblos más destacados de nuestro país. Tanto es así que la revista National Geographic ha elegido a este pueblo como el más bonito de España y además, está cerca de Madrid.

El pueblo más bonito de España según National Geographic

Para este mes de abril, la revista National Geographic ha elegido el pueblo de Trujillo como el más bonito de toda España y el mejor que podemos visitar durante el periodo de la Semana Santa. Este pueblo ubicado en Cáceres (a poco más de dos horas en coche desde Madrid), cuenta entre otros atractivos estar cerca de otra población, Plasencia en la que destaca su Semana Santa, que es Fiesta de Interés Internacional.

Cerca tienes también el Parque Nacional de Monfragüe (a una media hora en coche), pero además celebra una popular Feria del Queso (cada último fin de semana de mes).

Qué podemos ver en Trujillo

Pero además, puedes sorprenderte con su poderoso castillo que hace creer a los visitantes que todo es medieval con representaciones como el arco de San Andrés; pero lo que no saben los viajeros, es que Trujillo esconde una gran variedad de estilos arquitectónicos y mucho encanto entre sus calles.

Si caminan por las calles de la localidad cacereña lo lógico sería comenzar el paseo por su casco histórico, al que se puede acceder desde cualquier parte del pueblo, pero lo más recomendable es que el viajero comience su caminata por el este. Accediendo al centro de Trujillo por este punto cardinal, el visitante encontrará uno de los barrios más modernos de la localidad, donde encontrarán la iglesia de San Francisco y el palacio de Juan Pizarro de Aragón para posteriormente acceder a la Plaza Mayor de Trujillo.

Tras visitar la Plaza Mayor nada como dejarse maravillar por otros de los palacios renacentistas dedicados a conquistadores como el Palacio del Marqués de la Conquista, el de los Duques de San Carlos, el de Orellana Pizarro, o también, el palacio de Santa María, que es además ahora un hotel.

No te pierdas tampoco el Palacio de Luis Chaves, la Casa Museo dedicada a Pizarro y como no, la Iglesia de San Martín de Tours en cuyo interior podemos encontrar la Virgen Coronada, o como no, la puerta Arco de la Sangre en la calle Ballesteros del pueblo y que es uno de los lugares más famosos del pueblo de Trujillo ya que apareció en la serie Juego de Tronos.