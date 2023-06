La OCU no se corta y lanza un serio aviso sobre lo que muchos hacen al cocinar

Lo que muchos hacen en cocinar se ha convertido en el elemento que ha desatado un serio aviso según la OCU. Las redes sociales han viralizado un vídeo en el que se cocina de una determinada forma que puede poner en riesgo nuestra seguridad. Será mejor empezar a hacer caso de los expertos y no de lo que se ve en TikTok. El riesgo es enorme según los profesionales de un gesto que más de uno está empezando a hacer al cocinar y que pone los pelos de punta.

Lanza un serio aviso la OCU sobre lo que muchos hacen cocinar

Un vídeo de TikTok que se ha viralizado recientemente he hecho saltar todas las alarmas. La OCU ha tenido que manifestarse de la mano de sus profesionales para advertir del riesgo que todos los cocineros corren. Lo que parece una forma sencilla de cocinar, quizás no lo acabe siendo tanto como parece.

En el vídeo se pone papel de horno entre la placa y la cazuela, de esta forma se evita manchar la cocina. Nos aseguramos de que la vitrocerámica o la placa de inducción quede perfecta, pero quizás el precio que pagamos puede ser enorme. Los riesgos de esta forma de cocinar estar por encima de cualquier beneficio a la hora de limpiar nuestra placa.

Tal y como dice la OCU: “El papel puede arder a poco más de 200 ºC sin que le aplique una llama (por autoinflamación) y no es difícil que se llegue a alcanzar esa temperatura si, por ejemplo, calientas aceite en una sartén más de la cuenta o si te seca demasiado un guiso. Y cuando esa temperatura se alcance, se podría producir un incendio”.

Con lo cual el riesgo es enorme. Será mejor que no imitemos los cocineros de TikTok. Las redes sociales engañan en algunos vídeos, una receta de cocina no siempre se hace al momento, hay varias tomas hasta conseguir el resultado adecuado. Con lo cual, quizás el vídeo no refleja la realidad del resultado final.

Merece la pena no arriesgarse, seguir limpiando la cocina con un buen limpiador y no permitir que nada nos afecte. Será una manera de mantener nuestra cocina en perfecto estado, evitando un mal mayor como la llegada de los bomberos o graves desperfectos en nuestra cocina. La OCU advierte de lo que puede pasar.