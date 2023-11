Con este truco podrás enhebrar una aguja a la primera

Este truco te permitirá enhebrar a la primera la aguja, es uno de los más virales de las redes sociales, pero no es de extrañar. Con él vas a poder conseguir el resultado que necesitas, no tener que recurrir a unas gafas para conseguir un efecto realmente sorprendente. En cuestión de segundos y solo con un papel y unas tijeras podemos conseguir algo realmente sorprendente. Toma nota del truco para enhebrar una aguja a la primera, no vas a parar de hacerlo una y otra vez.

Este truco te permitirá enhebrar una aguja a la primera

Una de las tareas que más nos cuesta si tenemos problemas de vista o a veces sin ellos, dadas las características de estos elementos es poner hilo a la aguja. Es especialmente complicado, ya que tiene unas medidas que son pequeñas,

con lo que muchas veces nos dejamos hasta la vista en ello.

Pero gracias a las redes sociales hemos descubierto un truco que puede cambiarlo todo y que es especialmente útil. Nos sirve para poner hilo a la aguja y lo hace de una manera muy sencilla. Para hacerlo, solo necesitamos un papel y unas tijeras. Es tan sumamente fácil que querremos hacerlo, nada más descubramos cómo funciona.

En un vídeo que rápidamente se ha vuelto viral aparece una mujer en la que nos vemos reflejadas, con dos gafas, una de lejos y las otras de cerca para llevar a bon puerto el proceso de enhebrado de la aguja. Dice adiós a las gafas y se pone manos a la obra con este truco que han compartido cientos de personas.

Es tan sencillo como cortar un trozo de papel y doblarlo. Ponemos en él el hilo, de tal forma que se plegue sobre el papel y nos quede un canal que vamos a aplicar como conductor del hilo. Cortaremos una punta y de esta manera lograremos que al ponerla en la aguja se produzca la magia.

El hilo va entrando a la aguja de forma fácil y rápida, de esta manera conseguiremos que realizar esa tarea sea mucho más sencilla. No volveremos a sufrir las consecuencias de esa manera de poner el hilo en la aguja que nos obliga a dejarnos la vista o el dinero en unas gafas de cerca. Atrévete con este truco y verás qué pasa, te cambiará la vida.