Ni se te ocurra tener esto encendido en tu móvil. Es peligrosísimo y pueden quitarte todo

Los expertos en ciberseguridad tienen muy claro qué es lo que no debes tener encendido en tu móvil. Es muy peligroso y podrían quitarte todo, hasta la información más personal, sin que te des cuenta de nada. El teléfono móvil se ha convertido en nuestro mejor aliado, en un día a día cualquiera, podemos acabar con un disgusto de campeonado. Esto es lo que puede pasar si tienes encendido tu móvil, en plena calle o en cualquier lugar, ante la amenaza de los hackers que puede acceder a tu iPhone.

Es peligrosísimo y pueden quitarte todo su llevas este elemento encendido en tu móvil

A la hora de aumentar la seguridad en el teléfono, es importante estar atento a todas las aplicaciones que están encendidas. Los Hackers están siempre al día buscando con qué elementos pueden acceder a su teléfono. Por lo que acabarán encontrando una puerta de acceso que quizás no controlamos.

El Bluetooth es un elemento que se activa para conectar con otros dispositivos de la casa que, nada más salir de ella, nos puede causar problemas. Un experto en ciberseguridad ha mostrado lo fácil que es acceder a los datos de una persona, simplemente con el acceso a esta red de transferencia de datos.

Siempre y cuando no tengas que acceder a ningún dispositivo, no enciendas el Bluetooth. También es importante que estés muy pendiente de los que intentan acceder a través de este elemento a tu teléfono. A veces no conocemos el nombre del dispositivo, pero simplemente lo aceptamos.

Es algo que te puede causar más de un dolor de cabeza, por lo que es importante que tengamos muy presente qué debemos apagar correctamente el Bluetooth. Aunque no lo veas encendido, quizás esté en reposo, debes entrar directamente a las opciones y apagar este elemento o de lo contrario, puedes dejar la puerta abierta a tus datos más importantes.

Teniendo en cuenta que tenemos desde la aplicación del banco, hasta el correo electrónico o los datos más íntimos de nuestro día a día. Es importante hacerse con un tipo de elemento que acabe siendo lo que marque la diferencia. Vigila tu teléfono porque puede acabar siendo el que te dé el mayor disgusto de tu vida. Estarás en peligro si dejas este elemento abierto, puedes sufrir un ciberataque que te cueste más de lo que imaginas.