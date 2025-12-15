Ni Mallorca ni en Málaga: esta es la mejor ciudad de España para jubilarse según Forbes

La mejor ciudad de España para jubilarse según Forbes no está ni en Mallorca ni en Málaga, es otra que quizás te sorprenderá. Estamos viviendo unos días en los que el precio de todo ha subido, un detalle que hace que determinados colectivos, entre ellos, los más vulnerables, los jubilados, sufran graves consecuencias. Son los que más necesitan y los que menos tienen, teniendo en cuenta las pensiones que, aunque van subiendo, se calculan con salarios de hace años.

Antes una pensión de 800 o 900 euros, podría dar para vivir un poco, hoy en día, con dos visitas al supermercado y la factura de la electricidad, no da para demasiadas alegrías. Por lo que, siempre se busca la ciudad más económica para vivir, pero también la que ofrezca una calidad de vida diferente. Aunque los jubilados europeos no notan tanto el hecho de tener una pensión baja, para los que tienen un buen salario a final de mes que se han ganado con décadas de trabajo, también acaban mirando cómo invierten ese dinero en los últimos tiempos. Hay una ciudad que se ha convertido en la más adecuada para jubilarse.

Ni en Málaga ni en Mallorca

Mallorca es uno de los puntos de nuestro país que recibe más visitantes desde todas las partes del mundo. Estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno, partiendo de la base de que necesitamos estar muy pendientes de una serie de cambios importantes.

Es hora de conocer la ciudad de nuestro país que nos puede recibir en el momento más vulnerable, pero también enriquecedor. En esos días en los que el tiempo no es un problema, sino todo lo contrario. Se convierte en la manera de obtener algunos elementos que pueden acabar siendo esenciales.

Estaremos pendientes de una serie de situaciones que, sin duda alguna, acabarán siendo las que nos afectarán de lleno. Con ciertas novedades que pueden ser los que nos marcarán de cerca, con algunas novedades que, sin duda alguna, puede convertirse en unos días que hasta la fecha desconocíamos.

Esta ciudad nos puede abrir la puerta a ese equilibrio entre dinero y tiempo, a esa forma de vivir a nuestra manera sin tener que esforzarse para llegar a final de mes. No son tiempos de ver qué nos estará esperando.

Esta es la mejor ciudad de España para jubilarse

Tal y como nos explican los expertos del portal del Idealista: «Laura Begley Bloom, periodista de Forbes, explica que el informe de este año está basado en más de 12.500 expatriados que viven en 53 ciudades de 35 países. El informe evalúa las ciudades en cinco índices clave: calidad de vida, facilidad de instalación, finanzas personales y más. La clasificación proporciona una visión invaluable de lo que es vivir en el extranjero, desde el costo de vida hasta la satisfacción laboral y lo fácil que es hacer amigos en un lugar nuevo. España, gobernada por una administración progresista, es el segundo país más visitado del mundo, con más de 94 millones de turistas cada año. Es un país hermoso para visitar o vivir. Un clima magnífico, comida deliciosa, precios asequibles, excelentes comodidades, nativos amables y impuestos ultrabajos (en algunas regiones) atraen a los extranjeros en general. Muchos de estos turistas deciden establecerse y comprar una propiedad en España».

Dejamos atrás Málaga que había estado en el primer lugar, para descubrir esta ciudad a orillas del Mediterráneo en un lugar de España en el que conseguiremos un plus de buenas sensaciones. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible.

Forbes explica los motivos de esta elección: «Valencia lidera el índice de calidad de vida gracias a sus playas, rica cultura y estilo de vida asequible. Destaca por su transporte público eficiente (96% positivo), amplias actividades recreativas (95% positivo) y alta seguridad. Sin embargo, enfrenta críticas en el ámbito laboral, con pocas oportunidades profesionales y un mercado difícil, ocupando el puesto 31 en el índice de trabajo en el extranjero. A pesar de ello, su calidad de vida sigue atrayendo a expatriados, de los cuales el 27% se mudó por este motivo».

Moverse sin necesidad de coche, una amplia gama de actividades que podemos realizar en estos días que tenemos por delante. Un estilo de vida enfocado en el buen tiempo y en la actividad al aire libre. No se puede pedir nada más ante este tipo de elementos que pueden ser esenciales.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas. Un giro radical realmente atractivo nos espera al jubilarnos en una ciudad como esta.