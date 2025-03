Ni en el frutero ni en el frigorífico: el sencillo truco para madurar los nísperos en muy poco tiempo

Los nísperos son una fruta de temporada clásica de la primavera en España, y tienen su punto álgido generalmente en los meses de abril y mayo. Su característico sabor, que suele ser dulce pero con un característico toque diferente (algunos lo califican como agridulce, otros como un poco ácido… pero distinto, al fin y al cabo) lo convierten en una fruta con mucha personalidad.

Esto provoca que a mucha gente le guste, pero también hay quien no puede ni verlo. Los nísperos no dejan a nadie indiferente, y tienen la particularidad de que tienen que consumirse en su punto óptimo de maduración. Cuando están verdes, o inmaduros, pueden resultar indigestos.

En consecuencia, si compramos nísperos en el supermercado nos tenemos que asegurar de escoger siempre las piezas más maduras. ¿Y si no sucede así? Pues nos quedan solo dos opciones: esperar pacientemente a que alcancen su punto justo, cosa que no es sencilla porque no son frutos climatéricos (no siguen madurando después de ser cosechados), o aplicar el sencillo pero eficaz truco que explicamos a continuación.

¿Cuál es el truco más eficaz para conseguir que los nísperos maduren más rápido en casa?

La técnica para conseguir que los nísperos maduren antes en casa es muy simple:

Envuélvelos en papel de aluminio.

Mételos en el congelador.

Espera 24 horas.

Al día siguiente, saca los nísperos, espera a que se descongelen al natural, y verás cómo ya estarán listos para comer.

Recuerda que con esta fruta no sirve de mucho el recurso de dejarlos en el frutero o en la despensa a temperatura ambiente, porque no es climatérica.

¿Cómo elegir los nísperos para asegurarnos de que están maduros?

Aquí la consigna es sencilla: opta siempre por las piezas que tengan la carne más firme, y con más color (anaranjado intenso).

Principales beneficios y propiedades nutricionales de los nísperos

El níspero destaca no solo por su sabor dulce, sino también por sus valiosas propiedades nutricionales. Aunque no es el principal objetivo de este artículo, vamos a hacer un repaso rápido por alguna de las más importantes: