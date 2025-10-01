Ni ‘abu’ ni ‘yayo’: así es como los nietos llaman a sus abuelos hoy en día

Los pequeños siempre han tenido su manera única de nombrar a los ‘yayos’ o ‘yayas’, pero esas palabras entrañables parecen estar quedando atrás, cediendo paso a otras más modernas. Los tiempos avanzan, y la incorporación de términos provenientes de otros países ha ganado gran popularidad en España. Por eso, te contamos todo lo que necesitas saber sobre las nuevas formas en las que los niños llaman ahora a sus abuelos.

Ser abuelo puede ser una de las mejores sensaciones que puede haber en la vida y durante los años en los que dura la relación con el nieto, crea una relación de amor que en la mayoría de ocasiones marca incluso la educación de los más pequeños de la casa. Una abuela o abuelo es un tesoro y muchas personas no han tenido, por desgracia, la ocasión de vivir esta experiencia. Incluso en muchos casos los ‘yayos’ o ‘yayas’ se han convertido en una figura paterna para los niños durante sus primeros años de vida.

Tradicionalmente, para referirse a los abuelos se han utilizado palabras como ‘abuelito’ o ‘abuelita’ que en los últimos años han entrado en desuso. También ‘yayo’ y ‘yaya’, que muchas personas han utilizado para referirse a sus abuelos a lo largo de su vida. Ya sea por la diversidad cultural o simplemente por los muchos idiomas que se hablan en España, fruto del aumento de la inmigración en las últimas décadas, lo cierto es que estas palabras han ido desapareciendo para dar entrada a otras que no pueden sonar a raro.

Las palabras de los niños para referirse a los abuelos en España

Si hablamos de palabras procedentes de otros idiomas que han entrado de lleno en el vocabulario español para referirse a los abuelos, podemos encontrar el primer ejemplo en ‘nono’ y ‘nona’. Estos vocablos con los que los niños se refieren a los abuelos tienen origen italiano y también se utilizan en algunos lugares de Sudamérica, debido a la influencia del país transalpino en Argentina, por ejemplo.

En Latinoamérica también se utiliza el apodo ‘tata’ para referirse sobre todo a las abuelas. Debido al aumento de la inmigración rumbo a España a partir del año 2000, las generaciones han ido corriendo hasta ponerse de moda la forma en la que los niños, ya nacidos en España, se refieren a la primera generación de personas que vinieron a nuestro país a ganarse el pan.

España es el segundo país más visitado del mundo y en este 2024 se espera que haya récord histórico de 90 millones de turistas extranjeros, muchos de los cuales se quedarán a vivir como lo han hecho muchos alemanes en las Islas Balares. Por ello, en los últimos tiempos se ha extendido el apelativo de ‘opa’ y ‘oma’, con el que se refieren a los abuelos en el país germano. También se emplea ‘avo’ y ‘avoa’, que vienen directamente de Portugal, y ‘vovô’ y ‘vovó’, con el que en Brasil se refieren a los abuelos.

Después hay otras formas de referirse a los abuelos que no vienen de ningún país directamente y que se utilizan porque, o suenan bien y bonito, o vienen de un diminutivo. La primera premisa la cumple ‘nana’, con el que muchos niños se refieren a las abuelas, o el vocablo ‘bueli’, que es una versión corta y tierna de ‘abuelito’ o ‘abuelita’.

Estas son las palabras que se han puesto de moda en España para referirse a los abuelos y estas han ido sustituyendo a la tradicional ‘yaya’ o ‘abuelita’ con la que siempre nos hemos referido a los abuelos en nuestro país. Aún así, dentro de esto, al fin y al cabo lo más importante es tener cerca a los abuelos para poder llamarlos así. Eso es de las cosas más importantes en esta vida. Ya sea ‘yaya’, ‘yayo’, ‘abuelita’, ‘abuelito’, ‘oma’, ‘opa’, ‘avo’, ‘avoa’ o ‘bueli’, lo verdaderamente trascendental es poder tenerlos para dirigirte a ellos. A partir de ahora, si escuchas alguna de estas palabras por la calle, ya sabes a quién van dirigidas.