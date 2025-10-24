El Grupo Parlamentario Vox ha solicitado este viernes la comparecencia de María Concepción Saavedra, consejera de Salud del Gobierno de Asturias, en la Junta General, después de desvelar OKDIARIO que a 20 mujeres se les detectó cáncer de mama tras paralizarse durante un año, entre noviembre de 2019 y hasta el mismo mes en 2020, el sistema de cribados en el hospital de Jarrio.

Asimismo, Vox ha presentado una batería de preguntas al Gobierno de Asturias, presidido por el socialista Adrián Barbón, «para conocer con detalle cómo funciona el sistema de cribados sanitarios» en la región y las «medidas de control» que existen para garantizar su continuidad.

Tal y como expone Vox, la iniciativa llega «después de que se haya conocido que veinte mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama tras un año de paralización del programa de detección precoz en el Hospital de Jarrio, lo que afectó a más de 4.000 pacientes», en una noticia publicada en exclusiva por este medio el 22 de octubre.

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha tildado de «inaceptable» que el Gobierno de Barbón «suspendiera el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama» en el hospital de Jarrio. El partido verde asegura que se trataba de «un programa vital para la salud de miles de mujeres» y castiga al Ejecutivo regional por «cinco años después» siga «sin asumir responsabilidades».

«Cuando se reanudaron las pruebas, veinte mujeres fueron diagnosticadas de cáncer tras una gestión sanitaria deficiente que demuestra lo poco que le importa al señor Barbón la sanidad pública cuando no puede usarla para hacerse una foto», ha añadido López este viernes, junto a la petición de comparecencia de la consejera de Salud.

La portavoz de Vox ha lamentado también la hipocresía del PSOE, que «mientras presume de políticas feministas, abandonó a miles de mujeres privándolas de un diagnóstico precoz que puede salvar vidas». Entre los objetivos del partido dirigido por Santiago Abascal a nivel nacional está «saber quién tomó la decisión de paralizar los cribados», pero también conocer «qué controles fallaron» y «qué protocolos se están aplicando para proteger a las mujeres asturianas».

«Lo mínimo que merecen las afectadas es una explicación, una disculpa pública y garantías reales de que no volverá a suceder», ha concluido Cristina López en su declaración de este viernes.

Suspensión de cribados de cáncer

La paralización del sistema de cribados en el hospital de Jarrio, que resta atención a la zona occidental del Principado de Asturias, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, derivó en el diagnóstico de 20 mujeres de cáncer de mama al reanudarse los cribados. Así lo reconoció la entonces gerente del hospital, en una entrevista radiofónica en abril de 2021. 4.000 mujeres se vieron afectadas por la paralización del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama en Jarrio.

Bárbara González dijo no creer que «las cifras en sí sean muy importantes» y sí otorgó relevancia entonces a que «esa gente vaya entrando en la planificación quirúrgica». En la entrevista mencionada, se expone el diagnóstico de «una veintena de tumores de mama al finalizar el cribado», sistema que se había parado «durante unos cuantos meses». La gerente, entonces, tamboén admitió que se había hecho «alguna intervención más» al «haber más diagnósticos», una vez reanudado el proceso.