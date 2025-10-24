El PP exige explicaciones a Barbón por el parón del cribado en Asturias tras la noticia de OKDIARIO

El Partido Popular de Asturias ha reaccionado a la información publicada por OKDIARIO sobre el parón del programa de cribado del cáncer de mama, que tuvo lugar entre noviembre de 2019 y el mismo mes de 2020, y ha exigido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que dé explicaciones en el Parlamento asturiano.

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha calificado de «inaceptable» que el Gobierno de Barbón siga sin «asumir responsabilidad alguna por haber suspendido durante todo un año el sistema de cribados de cáncer de mama en el Hospital de Jarrio, que afectó a 4.000 mujeres del noroccidente de la región».

Tras la información de este periódico, Queipo ha denunciado «la falta de sensibilidad y nulo respeto por la salud de miles de asturianas que supuso la paralización en Jarrio del programa contra el cáncer de mama, que impidió el diagnóstico precoz de 20 tumores que posteriormente fueron descubiertos».

Igualmente, ha criticado que «la única respuesta de Barbón a este escándalo fue premiar a Concepción Saavedra, a la que ascendió a consejera de Salud» y ha avanzado que el Partido Popular llevará al Parlamento de Asturias «este caso de negligencia en la Sanidad pública asturiana para que el Gobierno de Barbón ofrezca las debidas explicaciones y aclaraciones que aún no ha dado».

Veinte tumores

Como publicó ODKIARIO, veinte mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama tras paralizarse durante un año el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama en el Hospital de Jarrio, que presta atención a la zona occidental del Principado de Asturias. El Gobierno socialista de Adrián Barbón no asumió ninguna responsabilidad y se limitó a excusarse en la falta de profesionales y la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el parón comenzó meses antes del confinamiento.

La entonces gerente del hospital, Bárbara González, admitió en una entrevista radiofónica, en abril de 2021, que, tras reanudarse el programa de cribado, a veinte mujeres les había sido diagnosticado un tumor. González llegó incluso a afirmar que el número de afectadas no era «importante». «No creo que las cifras en sí sean muy importantes, lo que es importante es que esa gente vaya entrando en la planificación quirúrgica», afirmó.

Más allá de no asumir responsabilidades políticas, el PSOE incluso ascendió a la que por entonces era responsable del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, que fue nombrada consejera de Sanidad en 2023, cargo en el que permanece en la actualidad.

La situación provocó que un mamógrafo de última generación donado por la Fundación Amancio Ortega permaneciese «completamente infrautilizado», según denunció la Plataforma Jarrio Salvemos Nuestro Hospital.

La plataforma reveló igualmente que, tras el parón, se estaban interviniendo dos patologías de mama al día cuando lo habitual era hacer dos a la semana. «En lo que llevamos de año ya se ha operado lo mismo que un año normal. Esto quiere decir que se han detectado muchos casos como consecuencia de la falta de diagnósticos durante año y pico y ahora hay que operar y hacerlo en estadios más avanzados», denunció entonces su portavoz, Carlos López.