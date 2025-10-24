Segundo Sanz: «Así calla la red clientelar de Page en la crisis de las mamografías destapada por OKDIARIO»

Aumenta la inquietud por la polémica gestión del Gobierno de Emiliano García-Page en el cribado de cáncer de mama de 7.000 mujeres en el área sanitaria de Talavera de la Reina, en Toledo. Esta semana hemos destapado en OKDIARIO cómo 3.000 pacientes dejaron de ser convocadas a sus mamografías durante casi cinco meses. Los que van desde finales de mayo al pasado martes.

Y también hemos revelado que el ejecutivo de page no tiene asegurado que las 4.000 mujeres que sí se hicieron las pruebas antes de junio recibieran la notificación de su resultado debidamente. La Junta, según fuentes oficiales, está ahora mismo revisando si los expedientes de esas 4.000 pacientes están completos, porque el Gobierno de Page no se fía de la información que le trasladó la empresa que dio la espantada y a la que ha llevado a los tribunales.

Que la Junta de Castilla-La Mancha reaccionó tarde y mal al cierre repentino de la clínica concertada que hacía estas pruebas, es algo incontestable. Ahora están por dirimirse las responsabilidades y las consecuencias. De hecho, fuentes sanitarias hablan de que entre los retrasos podría haber decenas de mujeres con diagnóstico de cáncer sin que todavía hayan sido llamadas para la mamografía.

Y todo ello, con la complicidad de agentes sociales, grupos feministas y ciertos colectivos de ayuda contra el cáncer… ¿Dónde están en Castilla-La Mancha? Que no salen a la calle, ni en los medios y tampoco responden a este periódico. Así calla la red clientelar del pagismo ante esta presunta negligencia que ya debería estar siendo investigada de oficio por la Fiscalía. Aunque no tengan esperanza, el socialismo sabe moverse, en estos casos, mejor que nadie.