El PSOE hizo consejera a la responsable del parón de los cribados en Asturias tras detectarse 20 tumores

El Partido Socialista ascendió a la que era responsable del Servicio de Salud del Principado de Asturias durante la crisis de los cribados de cáncer de mama, entre noviembre de 2019 y el mismo mes de 2020. En 2023, Concepción Saavedra -que era la gerente del Servicio de Salud del Principado durante esa etapa- fue nombrada consejera de Sanidad, cargo en el que permanece en la actualidad. Saavedra no asumió ninguna responsabilidad por el parón en las mamografías en el Hospital Comarcal de Jarrio que, como publicó OKDIARIO, afectó a 4.000 mujeres. Tras reanudarse los cribados, a 20 mujeres les fue diagnosticado un tumor, tal y como admitió la propia gerente del centro, meses después.

Saavedra se limitó a justificar la parálisis del programa de cribado por la falta de profesionales y la crisis del Covid-19. Sin embargo, cabe recordar que el parón comenzó varios meses antes de la pandemia. El Gobierno del Principado, presidido por el socialista Adrián Barbón, dio por solventada la crisis con una oferta pública de empleo de radiología para cubrir las plazas vacantes en el hospital. No se asumieron responsabilidades políticas. La situación provocó que un mamógrafo de última generación donado por la Fundación Amancio Ortega permaneciese «completamente infrautilizado», según denunció la Plataforma Jarrio Salvemos Nuestro Hospital.

La consecuencia más dramática del parón en el cribado del cáncer de mama fue que a una veintena de mujeres les fue diagnosticado un tumor tras reanudarse los cribados, según admitió la entonces gerente del hospital, Bárbara González, en una entrevista radiofónica, en abril de 2021. González llegó incluso a afirmar que el número de afectadas no era «importante». «No creo que las cifras en sí sean muy importantes, lo que es importante es que esa gente vaya entrando en la planificación quirúrgica», aseguró, reconociendo que se había «diagnosticado una veintena de tumores de mama al finalizar el cribado».

La Plataforma Jarrio Salvemos Nuestro Hospital reveló igualmente que, tras el parón, se estaban interviniendo dos patologías de mama al día cuando lo habitual era hacer dos a la semana. «En lo que llevamos de año ya se ha operado lo mismo que un año normal. Esto quiere decir que se han detectado muchos casos como consecuencia de la falta de diagnósticos durante año y pico y ahora hay que operar y hacerlo en estadios más avanzados», denunció entonces su portavoz, Carlos López.

La plataforma llevó a cabo una activa movilización para dar a conocer la parálisis del cribado, que obligó al Gobierno de Barbón a admitir que no se realizaban mamografías desde hacía meses.

PP: «Es inaceptable»

El Partido Popular de Asturias ha reaccionado a la información publicada por OKDIARIO y exigirá explicaciones al presidente del Principado en el Parlamento asturiano.

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha calificado de «inaceptable» que el Gobierno de Barbón siga sin «asumir responsabilidad alguna por haber suspendido durante todo un año el sistema de cribados de cáncer de mama en el Hospital de Jarrio, que afectó a 4.000 mujeres del noroccidente de la región».

Tras la información de este periódico, Queipo ha denunciado «la falta de sensibilidad y nulo respeto por la salud de miles de asturianas que supuso la paralización en Jarrio del programa contra el cáncer de mama, que impidió el diagnóstico precoz de 20 tumores que posteriormente fueron descubiertos».

Igualmente, ha criticado que «la única respuesta de Barbón a este escándalo fue premiar a Concepción Saavedra, a la que ascendió a consejera de Salud» y ha avanzado que el Partido Popular llevará al Parlamento de Asturias «este caso de negligencia en la Sanidad pública asturiana para que el Gobierno de Barbón ofrezca las debidas explicaciones y aclaraciones que aún no ha dado».