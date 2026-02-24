El motivo por el que las monedas de un céntimo y las pesetas antiguas valen un 25% más que hace días

El cobre está atravesando uno de los momentos más alcistas de las últimas décadas. El conocido como «oro rojo» ha superado por primera vez la barrera de los 13.000 dólares por tonelada, impulsado por una combinación de factores: tensiones geopolíticas, movimientos estratégicos de las grandes potencias, fuerte demanda estructural e interrupciones en la oferta. En 2025, el metal acumuló una subida de entre el 25 y el 30%, situándose en niveles nunca vistos. Según datos de mercado, los futuros del cobre a tres meses negociados en la Bolsa de Metales de Londres (LME) han alcanzado los 13.387,5 dólares por tonelada

Cabe señalar que el cobre es uno de los metales más apreciados en la industria eléctrica y electrónica, especialmente a raíz del auge de la inteligencia artificial (IA). Por un lado, el cobre es indispensable para las conexiones internas y la transmisiones internas de los chips. Y, por otro lado, los centros de datos que sostienen la IA requieren kilómetros de cableado eléctrico que incorpora cobre. Asimismo, en el ámbito de las energías renovables, los aerogeneradores, los paneles solares, las baterías y las estaciones de carga dependen de este metal. A ello se suma el incremento del gasto en defensa a nivel global.

El precio del cobre bate récords históricos

Mientras la demanda se acelera, la oferta enfrenta importantes limitaciones. Buena parte de la producción mundial se concentra en Chile y Perú, mientras que África Central, especialmente República Democrática del Congo, ha sido testigo de un incremento sustancial en el número de yacimientos de cobre.

Sin embargo, en 2025 se registraron varios incidentes en algunas de las mayores minas del mundo, reduciendo las previsiones de producción: deslizamientos de tierra, derrumbes e inundaciones subterráneas. En este contexto, Morgan Stanley advierte que el mercado global podría enfrentar en 2026 uno de los déficits más críticos de las últimas décadas, superior al medio millón de toneladas.

Las previsiones de las grandes entidades financieras mantienen un tono alcista. UBS proyecta precios que podrían alcanzar los 13.000 dólares por tonelada a finales de 2026. Por su parte, JPMorgan prevé niveles cercanos a 12.500 dólares en la primera mitad del año.

El comportamiento del dólar y la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos serán factores determinantes. Un dólar más débil suele favorecer el encarecimiento de las materias primas denominadas en esa divisa. Por otro lado, la inclusión del cobre en la lista estadounidense de minerales críticos podría impulsar políticas de acumulación de reservas.

Cómo se negocia el cobre

El cobre se negocia principalmente en la Bolsa de Metales de Londres (LME), el COMEX en Estados Unidos y la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) en Asia.

El cobre ha pasado de ser un metal industrial más a convertirse en pieza clave de la transición energética y digital. Para los próximos años, el desafío será buscar el punto de equilibrio entre una demanda creciente y una oferta limitada y cada vez más compleja. Si las previsiones de déficit se confirman, el precio del «oro rojo» podría mantenerse al alza durante más tiempo del esperado.

BloombergNEF calcula que el déficit de cobre podría alcanzar los 19 millones de toneladas en 2050. Desde otros medios como Moneycontrol directamente aseguran que «se está produciendo una lucha mundial por el metal que alimenta los centros de datos, las redes verdes y los sistemas de defensa, pero el suministro de las minas está teniendo dificultades para seguir el ritmo.»Estos explican cómo el metal tiene «una situación alcista fundamental, por su exposición a la transición estructural de la energía, y a las tendencias de la inteligencia artificial», destacan. El cobre es una materia prima fundamental para el desarrollo de la IA la transición energética hacia fuentes renovables.

«El mercado del cobre se ha tensionado significativamente debido a graves interrupciones en el suministro, lo que ha provocado un aumento vertiginoso de los precios En septiembre, ocurrió un desprendimiento de lodo mortal en Grasberg, Indonesia (la segunda mina de cobre más grande del mundo), y se espera que la sección Grasberg Block Cave de la mina, que representa el 70% de la producción previamente pronosticada, permanezca cerrada hasta el segundo trimestre de 2026. Por otro lado, las previsiones de producción en la mina de cobre Quebrada Blanca en Chile se han revisado a la baja debido a desafíos operativos, agravando aún más la escasez global», explicó Li Xuezhi, jefe de investigación de Chaos Ternary Futures, a Bloomberg.

Código Penal en España

En España no es legal fundir monedas con el objetivo de vender su metal al considerarse una alteración o destrucción de moneda de curso legal. Esa prohibición también afecta a las monedas que fueron de curso legal anteriormente, como es el caso de las pesetas.

En concreto, el artículo 386 del Código Penal determina que «será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda: el que altere la moneda o fabrique moneda falsa».