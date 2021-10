Grecia es sin lugar a dudas, uno de los destinos más bonitos que podemos encontrar en el mundo, no solo debido a la belleza de sus paisajes y arquitectura. Grecia es el lugar en el que conectar con la historia antigua, un auténtico museo al aire libre repleto de monumentos que no podemos dejar escapar. Conozcamos a continuación, los monumentos de Grecia que no te puedes perder.

Los monumentos de Grecia que no te puedes perder

Si deseas poder viajar a Grecia en algún momento de tu vida, seguro que tendrás ganas por ejemplo de visitar la Acrópolis de Atenas que ubicada a 156 metros sobre el nivel del mar, incluye distintos tempos dedicados a los dioses griegos entre los que destaca el Partenón que comenzó a construirse en el 447 a.c. y que fue finalizado 9 años después.

Pero los mencionados no son los únicos monumentos que debes visitar si viajas a Grecia. Hay muchos más entre los que destacan estos que ahora te enumeramos:

Santuario y Oráculo de Delfos

El Oráculo de Delfos en la Antigua Grecia era un elemento importante dado que servía a los griegos para predecir el futuro. Ahora es un yacimiento arqueológico que acoge el gran recinto sagrado situado a los pies del Monte Parnaso.

El Hefestión

Construido en honor a Hefesto, el dios de la metalurgia, este templo está hoy en día muy bien conservado y poco en ruinas. Construido entre 449 y 415 a.C. DC bajo las órdenes de Pericles, el templo a Hefesto simbolizaba el poder ateniense, la riqueza de su cultura y su grandeza, para mostrar que a pesar de la destrucción y el saqueo causado por las batallas contra los persas, la Antigua Grecia todavía era fuerte y poderosa. El monumento de mármol está finamente decorado y detallado, y su conservación durante siglos es notable porque el edificio sirvió como iglesia cristiana entre el siglo VII d. C. D.C. hasta 1834.

El teatro de Dionisio

Nombrado en honor al dios del vino, el Teatro de Dionisio es uno de los teatros más importantes de la antigua Grecia y es considerado el lugar de nacimiento del teatro griego antiguo y el lugar de nacimiento del género trágico. Cada año, se organizaban muchos rituales y festivales acompañados de representaciones teatrales para el entretenimiento del pueblo griego antiguo y para honrar a los dioses. El Teatro fue construido alrededor del siglo V a. C. AD, y podía albergar hasta 17.000 espectadores en sus gradas.

El Ágora de Atenas

La famosa plaza principal de la ciudad antigua. Un verdadero lugar de encuentro, el ágora consistió en comercios, santuarios públicos, complejos administrativos y sociales… La Ecclesía (la Asamblea del Pueblo Ciudadano) se reunía en el ágora para discutir temas políticos, financieros y económicos, y participar en la vida democrática de la ciudad. Construido alrededor del siglo V antes de Cristo. AD, el Ágora de Atenas fue una encrucijada cultural y un eje de comunicación esencial e importante para la ciudad de Atenas.

Biblioteca de Adriano

La biblioteca de Adriano fue construida en el año 132, para albergar la extensa colección de libros del emperador, pero también se usaba como sala de lectura y centro de convenciones.

Estadio de Olimpia

El Estadio de Olimpia fue el lugar en el que se celebraron durante más de 400 años los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia.