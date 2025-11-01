El método de Chenoa para que las juntas del baño queden impolutas: «Me relaja»

Dejar las juntas del baño impolutas es algo que puedes conseguir gracias a Chenoa, la cantante ha revelado que le relaja la limpieza de esta parte de la casa con un peculiar método. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para una serie de cambios que son claves y que sin duda alguna podemos empezar a tener en consideración. Son tiempos de apostar claramente con la limpieza que tenemos por delante y que pude acabar siendo esencial.

Las juntas del baño ya no tienen porque estar especialmente enfrentadas a una serie de elementos que irán llegando y que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar generando más de una sorpresa. La limpieza de la casa es algo que puede convertirse en una realidad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Llega un cambio de tendencia en la limpieza que nos hará relajarnos un poco más en estas jornadas en las que cada paso cuenta y puede acabar siendo la antesala de algo más. Chenoa sabe muy bien la importancia de dejar la casa limpia y en especial las juntas del baño.

Me relaja limpiar esta parte del baño

Sin duda alguna, el baño se lleva gran parte del tiempo que invertimos en la limpieza de nuestra casa y lo hace de tal forma que deberemos estar preparados para todo. En especial en estos días en los que necesitamos apostar claramente por una casa bien limpia.

Las juntas del baño nos pueden quedar especialmente bien con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Este baño tiene algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos harán pensar claramente en un giro importante de guion que puede acabar siendo el mejor aliado de unos cambios destacados de rumbo.

Son días de aprovechar al máximo este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos enfrentarán en estos días que tenemos por delante y que pueden convertirse en la antesala de algo más. Sin duda alguna, tocará estar pendientes de unos cambios que deben ser claves para acabar obteniendo lo que deseamos.

Es momento de saber qué hace una famosa como Chenoa para limpiar una de las partes más delicadas de la casa, las juntas del baño.

Este es el método de Chenoa para que las juntas del baño queden limpias

En una reciente entrevista en El Hormiguero, Chenoa ha revelado que: «Cuando me castigaban, me ponía a frotar las juntas del baño con lejía y un cepillo de dientes. Me relaja.».

Tal y como nos explican los expertos de Marazzi existen formas de conseguir esta limpieza profunda que necesitamos: «La limpieza constante de las juntas es fundamental para conservar su aspecto e impedir una acumulación excesiva de suciedad que luego resulte difícil de eliminar. En los suelos de gres porcelánico, el mantenimiento se ve facilitado por las características técnicas del material, que es compacto, no poroso y, por tanto, fácil de limpiar. Esto permite concentrarse precisamente en las juntas, que son la única parte más expuesta a absorber la suciedad. Entre los tratamientos naturales más frecuentes para limpiar las juntas de los azulejos están el bicarbonato, el vinagre y el limón. Una mezcla preparada con tres cucharadas de bicarbonato, dos cucharadas de vinagre y medio vaso de agua templada, aplicada con un cepillo de cerdas blandas, es capaz de disolver la suciedad externa sin dañar las superficies. El bicarbonato tiene una acción abrasiva ligera y delicada, el vinagre ayuda a eliminar los restos de cal y tiene un efecto higienizador, mientras que el limón desengrasa y deja un olor agradable y fresco. Estos métodos son seguros, baratos y respetan el medioambiente, pero son poco eficaces contra las manchas profundas, el amarilleo y las juntas muy ennegrecidas. En estos casos, es aconsejable emplear detergentes profesionales de pH neutro, con una fórmula específica para el gres y las juntas cementosas. Diluyéndolos de acuerdo con las instrucciones y aplicándolos con un paño suave o una esponja no abrasiva, es posible eliminar la suciedad profunda sin riesgo de arañar la superficie, manteniendo el suelo tan luminoso y cuidado como el primer día».

Este tipo de ingredientes que todos tenemos en casa nos pueden ayudar a conseguir esa limpieza que queremos en un abrir o cerrar de ojos. De tal forma que conseguiremos empezar a tener en casa una serie de ingredientes que puede que la propia Chenoa utilice.

Limpiar siempre es una forma de relajarse y de conseguir aquello que realmente queremos que acabe siendo una realidad en estos días que tenemos por delante. Sigue los consejos de esta experta para hacer realidad lo que necesitamos.