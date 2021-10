El cantante Pau Donés nace un 11 de octubre de 1966 y muere en junio de 2020 de cáncer colorrectal. Mostramos las mejores frases y enseñanzas de Pau Donés en el día de su nacimiento, pues al margen de sus canciones, nos dio reflexiones ante la vida y la muerte en sus últimos meses antes de fallecer.

Son citas que todos deberíamos repasar y releer para enfrentarse a la muerte sin tener miedo porque es una parte más de nuestro proceso y paso quí.

Las citas sorprendentes de Pau Donés

Tengo mi derecho a dar mi opinión, a quejarme cuando alguien me roba. A lo mejor, el tío que utiliza un P2P para descargarse música tiene una hija a la que, un día, un cabrón le hace una foto cuando está en la playa y luego la cuelga en una web de contactos. Y entonces él se caga en el P2P…

Paso de perder el tiempo, de malgastar la vida en gilipolleces. Carpe diem power! Pero además de verdad.

Estamos tan acostumbrados a que nos lata el corazón que no le damos mucha importancia, pero cuando la cosa no está clara, entonces aprendes a valorar lo que significa.

Y no me sonrojo si te digo que te quiero, y que me dejes o te deje eso ya no me da miedo»: ‘El lado oscuro’ (1996). Son las mejores frases y enseñanzas de Pau Donés

Estoy enfadado con mi cáncer porque no me quiero ir. Cuando me diagnosticaron cáncer tuve un miedo atroz. Luego aprendí a vivir con la enfermedad e imaginé que me haría viejecito. Es una idea que tenemos todos. He vivido cinco años con cáncer, he sacado dos discos y he tenido un sobrino. Doy gracias a la vida.

El miedo es terrible, bloquea la libertad de ser tú mismo. Me aterra ver a la gente que tiene miedo a la vida, a querer y a que le quieran.

Quiero acabar mi vida siendo el tío más feliz del mundo. Ahora soy feliz, pero es una felicidad cabrona, porque no me va bien morir, tengo muchas cosas que hacer. Quiero quedarme para ver los colores del otoño, ver nevar…

No te preocupes, ocúpate. Disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es, que estés bien, a gusto y lo más feliz que puedas.

¿De qué tienes miedo? Suéltate y cuéntame, que aquí estamos para eso»: ‘Grita’ (1998).