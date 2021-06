Hace un año que murió y el espíritu de Pau Donés sigue más presente que nunca. Su legado es infinito y no solo en forma de sentidas letras y melodías pegadizas. Su adiós fue una lección de vida que, doce meses después, sigue agrandando aún más al artista. ‘Eso que tú me das’, el single estrella de su último álbum –‘Tragas o escupes’- cuenta con más de 51 millones de reproducciones un año después de ver la luz en Youtube. 40 más que la primera semana después de su estreno, cuando el disco aún no había salido a la venta. Ha superado con creces el número de reproducciones anuales de su gran éxito, ‘La Flaca’, que lleva 186 millones en 8 años.

En Spotify ‘Eso que tú me das’ batió récords la semana de su estreno, siendo la canción digital más vendida de nuestro país. En este primer aniversario de la muerte de Donés, la plataforma de pago registra 31.113.918 reproducciones, siendo la más escuchada de esta última incursión musical del cantante y compositor. En proporción a las reproducciones de sus temas más conocidos, este último ha superado a los demás.

Un año después de dar su última lección de vida, Pau Donés ha conseguido un nuevo hito: agotar en 15 minutos, las entradas para el concierto homenaje previsto el 24 de julio en el Festival SoNna de Huesca. Una velada que tendrá lugar en la localidad oscense de Montanuy, donde el cantante pasó parte de su infancia, durante la que se proyectará el documental emitido en La Sexta. Y como broche de oro, sus compañeros de ‘Jarabe de Palo’ interpretarán los temas más conocidos de su carrera musical junto con otros artistas.

La continuación de su legado

Fue el 9 de junio de 2020 cuando Pau falleció dando paso a su leyenda. Una leyenda que continúa hoy en día gracias al proyecto solidario que han llevado a cabo sus hermanos Marc y Bernat: ‘La camiseta de Pau’. Se trata de una iniciativa que pretende convertir la filosofía de vida del cantante en una herramienta de investigación contra el cáncer. “Vivir es urgente” era el mantra del intérprete de ‘La Flaca’ y es la frase que va plasmada en esta prenda de vestir, que ha desarrollado el proyecto ‘Jarabe contra el cáncer’ junto con la organización Cris contra el cáncer.

Y para darle visibilidad se ha contado con numerosos rostros conocidos, entre los que destacan Toni Acosta, Dani Martín o Jordi Évole. Precisamente fue con él con quien quiso tener una última charla íntima, cuando supo que le quedaba poco tiempo. De ahí surgió el documental que también lleva por título ‘Eso que tú me das’ y que estrenó La Sexta el 6 de febrero con el respaldo de casi 3 millones de espectadores. Tal fue el éxito del espacio que la cadena volverá a emitirlo coincidiendo con este primer aniversario de su marcha.

Su casa sigue en venta

La entrevista con Évole se grabó en la impresionante vivienda propiedad de Pau Donés en el Valle de Arán -a 10 minutos de Vielha y a 20 de la estación de Baqueira Beret-. Una casa que él mismo puso a la venta en octubre de 2019 y que aún no ha encontrado nuevos propietarios.

A pesar del tiempo que lleva en el mercado, el inmueble no ha bajado de precio -2.300.000 euros-, y esto no es algo que eche para atrás a quienes se interesan por él. Que los hay. Desde LOOK hemos podido hablar con fuentes de la empresa anunciante, que confirman a este medio que la casa tiene gente interesada. De hecho, cinco días antes de este aniversario, unos potenciales compradores estuvieron visitando el refugio de Pau Donés.

Se trata de una casa de 912 metros cuadrados con un jardín de 6.000 con una casita de árbol para los niños. Con un total de 7 dormitorios y 6 baños, tiene capacidad para 13 personas y cuenta con sala de estar, cocina y comedor con enormes paredes de cristal con vistas a la montaña.