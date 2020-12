«Bonito, todo me parece bonito…», quién no ha escuchado los acordes de esta canción que marcó a toda una generación… Imposible no tararearla. La música de Pau Donés está teniendo un eco en la eternidad y eso es un hecho que nada ni nadie lo puede cambiar. Sin ir más lejos, su nombre ha sido uno de los más buscados en Google en este atípico año que ha estado marcado por una pandemia mundial. El artista que falleció el 9 de junio de este mismo año con motivo del cáncer colorrectal con el que llevaba luchando varios años lazó un tema días antes de fallecer.

‘Eso que tú me das’, era una canción que iba a ser escucha a partir del mes de septiembre, pero debido a su delicado estado de salud tomó la decisión de hacerlo en el mes de junio. Jarabe de Palo, grupo al que ha pertenecido desde 1995 ha anunciado a través de las redes sociales una noticia que ha alegrado enormemente a sus seguidores. El 11 de diciembre lanzan un nuevo tema, ‘Misteriosamente hoy’.

«Nuevo single y videoclip ‘Misteriosamente Hoy’ 11 Diciembre 2020», han escrito los componentes de la banda. Se trata de uno de los singles de ‘Tragas o Escupes’, el último álbum de Pau Donés. Una canción que habla de los pequeños placerdes de la vida, como un amanecer, una tarde tranquila, con sus más y con sus menos, pero siempre sacando el lado positivo de todo. Una filosofía que el intérprete de ‘Depende’ cumplió a rajatabla y que sirvió como ejemplo de superación. «Todo me parece bien. Me siento bien conmigo. Nada tengo por hacer. No tengo líos..», dice una de las estrofas que invita a vivir el presente y a buscar la calma.

‘Trasgas o Escupes’ fue el último álbum de Jarabe de Palo donde Pau Donés puso todo su cariño en cada melodía, en cada letra. Está compuesto por 11 especiales singles donde canta y agradece a la vida todo lo que le ha dado. ‘Vuelvo’ fue el primer adelanto de este disco y más tarde llegaba ‘Eso que tú me das’ que tiene ya más de 34 millones de reproducciones en Youtube. Último videoclip que Pau pudo grabar con su banda. Bailando, y dando gracias a su hija Sara, su gran apoyo, el catalán ha hecho vibrar a miles de personas con tan solo escuchar los primeros acordes.

Ganador del Golden Award

Pau Donés ha hecho historia. Dicen que un artista no muere si se siguen escuchando sus canciones, y así ha ocurrido con el cantante de Jarabe de Palo. Hace unos días se celebraban Los 40 Music Awards, una gala donde la música fue la gran protagonista, pero no solo eso porque Donés también lo fue. No solo sus canciones nos han hecho disfrutar en una infinidad de momentos sino que el artista nos regaló grandes lecciones de vida hasta el día de su muerte. Un hombre que aprendió a vivir sabiendo el triste desenlace que le esperaba. Por este motivo y su impecable carrera musical fue galardonado con un Golden Award más que merecido.»Pau, tus canciones eran luz. Qué bonito sería que este Golden fuera una máquina del tiempo que nos devolviera los buenos momentos. Todo tuyo», dijo el cantante de M-Clan antes de empezar a cantar la última canción con la que pudimos ver a Pau Donés disfrutar de eso que tanto amaba: la música.

Es necesario recordar que pese a saber que se encontraba en sus últimos días de vida, tomó la decisión de grabar un documental junto a su amigo, Jordi Évole. Bajo el título ‘Eso que tú me das’, el periodista charló de la vida con el artista. El film que se estrenó en el Festival de Málaga y que más tarde llegó a la gran pantalla ha tenido un único fin: una recaudación que irá destinada para la investigación de la lucha contra el cáncer.