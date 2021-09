Este 22 de septiembre empieza el otoño 2021, con ello cambiamos de estación y decimos adiós al verano para entrar en el otoño que dará lugar al invierno. Para ello lo celebramos con las mejores frases para dar la bienvenida al otoño 2021. ¡Feliz estación!

Son refraneros populares y luego hay frases de todo tipo para concienciarnos que pronto se acabará el calor para entrar en una etapa con algo más de frío.

Citas para dar la bienvenida al otoño 2021

Aunque parece una estación triste, otoño demuestra con sus vivos colores que todo tiene su parte buena.

Tenemos derecho a aspirar el perfume de este otoño y pedirle a la noche un sueño. ¿Puede enfermar un sueño como los soñadores? Otoño, otoño. ¿Puede nacer un pueblo sobre una guillotina? Tenemos derecho a morir como queramos, para que la tierra pueda ocultarse en una espiga. Mahmud Darwish

¡Claras tardes del otoño moguereño! Cuando el aire puro de octubre afila los límpidos sonidos, sube del valle un alborozo idílico de balidos, de risas de niños, de ladridos y de campanillas. Juan Ramón Jiménez

Ahora el fuego del otoño quema lentamente por el bosque y día a día las hojas muertas caen y se funden. William Allingham

No hay mejor momento que el otoño para empezar a olvidar las cosas que nos molestan. Dejar que se suelten de nosotros como las hojas secas, pensar en volver a bailar, disfrutar de cada momento de sol, que todavía calienta, calentar el cuerpo y el espíritu con sus rayos, antes de que se vaya a dormir y se convierta en una débil bombilla en el cielo. Paulo Coelho

El otoño es mejora eterna. Es maduración y es color, es la estación de la madurez, pero también es anchura, profundidad, distancia. Hal Borland

Ninguna belleza de primavera o de verano tiene tanta gracia como yo he visto en una cara otoñal. John Donne.

Todas las vidas que hemos vivido y todas las que vendrán, de árboles y de hojas cayentes pronto se llenarán. Virginia Woolf

¡Hay una armonía en otoño, y un brillo en su cielo, que durante el verano no se escucha o se ve, como si no pudiera ser, como si no hubiera sido! Percy Bysshe Shelley

A mí nunca me ha parecido el otoño una estación triste. Las hojas secas y los días cada vez más cortos nunca me han hecho pensar en algo que se acaba, sino más bien en una espera de porvenir. Patrick Modiano