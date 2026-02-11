Es un manjar de dioses que nadie conoce fuera de Castilla-La Mancha: sólo lo puedes probar en este sitio

Hay un manjar de dioses que pocos conocen fuera de Castilla-La Mancha pero puedes probar en este sitio. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna acabará marcando una diferencia importante. Son tiempos de aprovechar cada una de nuestras escapadas para descubrir lo mejor de un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Podemos descubrir lo mejor de este tipo de comidas tras una excursión a esta parte del país o en un sitio peculiar.

Tal y como explica el Ayuntamiento de Talavera de la Reina: «Así lo ha indicado en la presentación del pastel que crea Rafael Sánchez cada festividad y al que le ha hecho entrega del bastón de Mondas de este año que tiene como hilo conductor a la Basílica de Nuestra Señora del Prado. Presentación a la que ha asistido la concejal de Festejos, María Pilar Guerrero. Sánchez lleva realizando este pastel desde hace 16 años, que ha completado con unas trufas de chocolate y con unas piruletas para los más pequeños, un conjunto que ha llamado ‘Caprichos de Mondas’. El alcalde ha subrayado que las Mondas son unas de las fiestas más antiguas y con más solera de España que comenzaron ayer con la lectura del Pregón del Leño Florido, “y yo invito a los talaveranos, a todos los vecinos de Castilla-La Mancha y de España a que vengan a disfrutar de nuestras Mondas y del pastel ‘Azahar de Mondas».

Siguiendo con la misma explicación: «Por su parte, Rafael Sánchez ha presentado el conjunto de Caprichos de Mondas que incluye el pastel ‘Azahar de Mondas’, las trufas de azahar y las ‘Mondillas’. “Es un postre que deja un buen sabor de boca”, ha dicho el responsable de Goxua, que ha reconocido que cada vez lo demandan más los turistas y los propios talaveranos, “que están orgullosos de que sus fiestas tengan un postre típico”. Del pastel de ‘Azahar de Mondas’, Rafal Sánchez ha explicado que está enriquecido con unas siete variedades de harinas, como harina de trigo, de cebada o de centeno; “lleva curry, canela, nuez moscada, o pimienta que son sabores que nos llevan a la primavera y nos abren el paladar”. El postre está enriquecido con unas natillas que se hacen con la flor de naranjo y se recubren con una greca de chocolate; además están coronadas por pétalos de flores caramelizadas “que es la ofrenda que nosotros hacemos a nuestra patrona, la Virgen del Prado”. La vajilla la ha proporcionado ‘El cuaderno azul’ y representa la flor de Gamonal, lo que supone la unión de la artesanía y la gastronomía, “que es lo que pretendemos desde Goxua, unir gastronomía, turismo y artesanía, porque es lo más importante que tiene Talavera de la Reina».